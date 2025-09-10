Фінансові новини
В Єврокомісії пропонують по-новому фінансувати Україну за рахунок заморожених росактивів
12:05 10.09.2025 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність термінового розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час виступу в Європарламенті.
Фон дер Ляєн зазначила, що Росія розв'язала цю війну і саме вона має за неї платити.
"Тому нам необхідно терміново розробити нове рішення щодо фінансування військових дій України на основі заморожених російських активів. Використовуючи грошові кошти, пов'язані з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи не будуть зачеплені. І ризик доведеться нести колективно", - сказала вона.
За словами президентки ЄК, Україна поверне кредит тільки після того, як Росія виплатить репарації, а ці гроші допоможуть Україні вже сьогодні.
"Але вони також матимуть вирішальне значення для безпеки України в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Наприклад, для фінансування сильних українських збройних сил як першої лінії гарантій безпеки", - розповіла фон дер Ляєн.
Вона також додала, що Єврокомісія має намір запропонувати нову програму, яка підтримуватиме інвестиції в потенціал українських збройних сил.
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево минулого тижня повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.
Прево відкинув і альтернативний варіант, запропонований Великою Британією, - потенційний переказ заморожених активів до окремого інвестиційного фонду.
Близько 200 млрд євро російських коштів заморожені на території ЄС у межах західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Більша частина цих коштів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.
