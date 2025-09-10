Фінансові новини
- 10.09.25
- 17:54
RSS
мапа сайту
ЄС запропонує купити у США зброю для України за 6,6 млрд євро з фонду, який блокує Угорщина
12:03 10.09.2025 |
У Європейському Союзі розглядають можливість виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на ініціативу із закупівлі зброї США для України.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".
Про це міністр розповів, підсумовуючи засідання формату "Рамштайн", що пройшло 9 вересня у Лондоні.
Шмигаль повідомив, що йдеться про можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України.
Європейський фонд миру з 2022 року використовувався для компенсацій державам-членам військової допомоги, яку вони надали Україні. Але Угорщина вже багато місяців блокує виділення коштів з цього фонду.
Європейська служба зовнішніх дій пропонувала дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру, щоб обійти вето Угорщини.
Але Франція та Німеччина не підтримали цю пропозицію.
