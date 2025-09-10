Авторизация

Трансляції засідань Ради відновлять 16 вересня - депкорпус

08:57 10.09.2025 |

Політика

 

Пряму трансляцію з Верховної Ради України відновлять на найближчому засіданні 16 вересня. Це передбачає постанова, яку підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок, 9 вересня, повідомили в соцмережах народні депутати Ярослав Юрчишин (фракція "Голосу") і Олексій Гончаренко(фракція "Європейської солідарності").


Прямі ефіри засідань Ради мають бути доступні на телеканалі "Рада", а також на YouTube-каналі цього мовника з 16 вересня.

Постанова, крім відновлення трансляції, скасовує заборону присутнім на засіданні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та ухвалених рішень раніше ніж через годину після оголошення перерви.

Трансляції засідань Ради були припинені через безпекові ризики

Прямі трансляції засідань парламенту були заборонені з міркувань безпеки у вересні 2022 року. Проте останнім часом деякі народні депутати вели особисті ефіри через соцмережі.

У травні 2024 року було відновлено допуск журналістів до Верховної Ради, проте обмежений.

Першу з початку вторгнення повномасштабного вторгнення РФ трансляцію засідання Ради провели 31 липня, коли депутати голосували за відновлення повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
