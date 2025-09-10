Фінансові новини
10.09.25
- 17:54
- RSS
- мапа сайту
Сибіга закликає НАТО ухвалити рішення збивати ракети і дрони ще над Україною
08:51 10.09.2025 |
Глава МЗС Андрій Сибіга у зв'язку з вторгненням російських дронів на територію Польщі закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
За його словами, ситуація з вторгненням російських безпілотників у Польщу свідчить про потребу ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО.
"Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки", - наголосив Сибіга.
Він також закликав партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України, щоб краще захиститися від зростаючої кількості російських безпілотників і ракет.
Сибіга також заявив, що слабка відповідь на цей інцидент спровокує Росію ще більше.
Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше збиває їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.
Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян. Кількість збитих апаратів не уточнювали, також в офіційних заявах поки немає прямої згадки, що це російські БпЛА типу "Шахед" - обмежуються поясненнями про те, що ці об'єкти залетіли до Польщі під час масованої атаки РФ по цілях на території України.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив НАТО про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
