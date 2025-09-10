Шмигаль про SAFE: Для України пріоритетною є участь у проєктах на €52 мільярди у наступні п’ять років

Для України пріоритетною є участь у проєктах оборонного виробництва в рамках програми SAFE на загальну суму близько 52 млрд євро у наступні п'ять років.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Вітаємо стабільний прогрес у впровадженні ініціативи Європейської комісії щодо інструменту SAFE, який надає унікальну можливість зміцнити оборонні спроможності як ЄС, так і України", - ідеться у дописі.

Як зазначив Шмигаль, він передбачає фінансування з боку ЄС обсягом 150 млрд євро інвестицій в оборонну індустрію для стрімкого нарощування європейських виробничих потужностей.

"Наразі 19 держав-членів Євросоюзу погодилися брати участь у роботі SAFE. Більшість із них активно долучатимуть Україну до проєктів із оборонних закупівель", - підкреслив Шмигаль.

Він наголосив: "Маємо чіткі потреби для посилення всього східного флангу оборонного периметру Європейського Союзу. Для України пріоритетною є участь в проєктах на загальну суму близько 52 мільярдів євро в наступні п'ять років".

"Координуємо наші зусилля, аби максимально посилити практичні результати, що відповідатимуть потребам у сфері безпеки як ЄС, так і України", - додав Шмигаль.