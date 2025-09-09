ЄС планує досягнути 100% від встановленої мети у 2 млн боєприпасів для України до жовтня - Каллас

Європейський Союз досяг 80% від встановленої мети у 2 мільйони боєприпасів для України, заявила висока представниця Європейського союзу Кая Каллас у ході виступу на пленарному засіданні Європарламенту щодо України.

Вона наголосила, що відповіддю Росії на активізацію міжнародних мирних зусиль стала ще більша агреся.

"На вихідних Росія здійснила найбільшу повітряну атаку в цій війні. Путін не зацікавлений у мирі. І він не припинить війну, доки його не змусять. Саме тому Європейський Союз та наші держави-члени надали майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки з моменту початку повномасштабної війни у 2022 році. Це включає понад 63 мільярди євро на військову підтримку України. І лише цього року країни-члени нададуть більше, ніж будь-коли раніше - 25 мільярдів євро на сьогоднішній день", - підкреслила Каллас.

Крім того, Європейський Союз продовжує надавати озброєння для України.

"Наразі вони (країни-члени ЄС - ІФ-У) також забезпечили 80% відсотків боєприпасів від нашої мети в 2 мільйони боєприпасів. До жовтня ми маємо на меті забезпечити 100%. І все це для того, щоб Україна могла захистити себе, захистити своє цивільне населення і дати відсіч агресії", - розповіла Каллас.

Окремо вона нагадала про запроваджені економічні санкції і скорочення ринку російських енергоносіїв в Європі.

"Хоробрість України, підкріплена міжнародною підтримкою, вже завадила Росії досягти своїх військових цілей. Але цього недостатньо. Єдиний варіант, який у нас є, - це посилити тиск на Росію, надати більше підтримки Україні і підготуватися до наступного дня", - резюмувала Каллас.