Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС планує досягнути 100% від встановленої мети у 2 млн боєприпасів для України до жовтня - Каллас

 

Європейський Союз досяг 80% від встановленої мети у 2 мільйони боєприпасів для України, заявила висока представниця Європейського союзу Кая Каллас у ході виступу на пленарному засіданні Європарламенту щодо України.

Вона наголосила, що відповіддю Росії на активізацію міжнародних мирних зусиль стала ще більша агреся.

"На вихідних Росія здійснила найбільшу повітряну атаку в цій війні. Путін не зацікавлений у мирі. І він не припинить війну, доки його не змусять. Саме тому Європейський Союз та наші держави-члени надали майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки з моменту початку повномасштабної війни у 2022 році. Це включає понад 63 мільярди євро на військову підтримку України. І лише цього року країни-члени нададуть більше, ніж будь-коли раніше - 25 мільярдів євро на сьогоднішній день", - підкреслила Каллас.

Крім того, Європейський Союз продовжує надавати озброєння для України.

"Наразі вони (країни-члени ЄС - ІФ-У) також забезпечили 80% відсотків боєприпасів від нашої мети в 2 мільйони боєприпасів. До жовтня ми маємо на меті забезпечити 100%. І все це для того, щоб Україна могла захистити себе, захистити своє цивільне населення і дати відсіч агресії", - розповіла Каллас.

Окремо вона нагадала про запроваджені економічні санкції і скорочення ринку російських енергоносіїв в Європі.

"Хоробрість України, підкріплена міжнародною підтримкою, вже завадила Росії досягти своїх військових цілей. Але цього недостатньо. Єдиний варіант, який у нас є, - це посилити тиск на Росію, надати більше підтримки Україні і підготуватися до наступного дня", - резюмувала Каллас.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес