Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Генпрокурор: більше третини перевірених справ щодо бізнесу закриті
10:00 09.09.2025 |
Після аудиту понад 23 тис. кримінальних справ щодо бізнесу 35% проваджень закриті через відсутність складу чи події злочину, зазначає генеральний прокурор Руслан Кравченко.
"Я обіцяв, що підхід прокуратури до бізнесу буде чесним і справедливим. І сьогодні цифри це підтверджують. Проведено аудит понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу. За його результатами у 35% проваджень прийнято рішення про закриття", - повідомив генпрокурор в телеграм-каналі в понеділок.
Він пояснив, що причина закриття справ - відсутність об'єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а отже і судової перспективи.
"Це масштабна робота, мета якої - захист чесних підприємців і притягнення до відповідальності тих, хто справді порушує закон. Мій меседж простий: перед законом усі рівні. Немає "своїх" і "чужих". Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо", - наголосив Кравченко.
Генпрокурор зазначив, що бізнес давно чекав гарантій захисту і можливості прямої комунікації з прокуратурою. Саме для цього, за словами Кравченка, створений портал "СтопТиск".
"Це не формальність: кожне повідомлення опрацьовується, реакція буде швидкою і справедливою. Я особисто стежу за його роботою. Це ефективний спосіб забезпечити чесний діалог між прокуратурою та бізнесом", - резюмував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЄС планує досягнути 100% від встановленої мети у 2 млн боєприпасів для України до жовтня - Каллас
|Генпрокурор: більше третини перевірених справ щодо бізнесу закриті
|Президент Польщі назвав передчасними дискусії про вступ України в ЄС і НАТО
|Дві версії однієї помсти. Навіщо СБУ привезла в Україну втікача Христенка
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|«Птахи Мадяра» уразили НПС «Второво» у Володимирській області РФ
Бізнес
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію