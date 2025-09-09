Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Польщі назвав передчасними дискусії про вступ України в ЄС і НАТО

 

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що слід відкласти питання вступу України в НАТО через триваючу війну і назвав передчасними дискусії про вступ нашої країни в ЄС.

Про це він сказав в інтерв'ю литовській телерадіокомпанії LRT, передає "Європейська правда".

За його словами, країна, яка воює, не може вступити до НАТО.

"Тому що це означало б, що і Польща, і Литва будуть воювати, тому цю дискусію слід відкласти, це просто неможливо", - заявив Навроцький.

Що стосується Європейського Союзу, то, як зазначив польський президент, процеси вступу Польщі і Литви тривали багато років, і багато речей потрібно було враховувати, в тому числі вплив на економічний та бізнес-сектори.

"Звичайно, я вважаю, що Україна в майбутньому повинна бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинської чи західної цивілізації. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною", - сказав Навроцький, додавши, що як президент Польщі не бере участі в таких дискусіях і більше зосереджується на тому, що поляки роблять з 2022 року.

"Тому що поляки були першими, хто надав Україні таку значну підтримку у вигляді військової техніки і прийняв мільйон українців до Польщі, щоб забезпечити соціальну підтримку України. Тому ми, поляки, вважаємо, що урок солідарності ми виконали якнайкраще і продовжуємо це робити, відчуваючи те, що сьогодні переживає Україна через напад Російської Федерації", - додав він.

Примітно, що цього разу Навроцький не згадав про вимогу врегулювати історичні суперечки перш ніж Польща погодиться на вступ України до ЄС і НАТО - по це він неодноразово говорив під час своєї виборчої кампанії.

Як повідомлялося, у Польщі зросла кількість противників підтримки євроатлантичної інтеграції України, зараз це майже 53%.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес