Президент Польщі назвав передчасними дискусії про вступ України в ЄС і НАТО
09:34 09.09.2025 |
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що слід відкласти питання вступу України в НАТО через триваючу війну і назвав передчасними дискусії про вступ нашої країни в ЄС.
Про це він сказав в інтерв'ю литовській телерадіокомпанії LRT, передає "Європейська правда".
За його словами, країна, яка воює, не може вступити до НАТО.
"Тому що це означало б, що і Польща, і Литва будуть воювати, тому цю дискусію слід відкласти, це просто неможливо", - заявив Навроцький.
Що стосується Європейського Союзу, то, як зазначив польський президент, процеси вступу Польщі і Литви тривали багато років, і багато речей потрібно було враховувати, в тому числі вплив на економічний та бізнес-сектори.
"Звичайно, я вважаю, що Україна в майбутньому повинна бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинської чи західної цивілізації. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною", - сказав Навроцький, додавши, що як президент Польщі не бере участі в таких дискусіях і більше зосереджується на тому, що поляки роблять з 2022 року.
"Тому що поляки були першими, хто надав Україні таку значну підтримку у вигляді військової техніки і прийняв мільйон українців до Польщі, щоб забезпечити соціальну підтримку України. Тому ми, поляки, вважаємо, що урок солідарності ми виконали якнайкраще і продовжуємо це робити, відчуваючи те, що сьогодні переживає Україна через напад Російської Федерації", - додав він.
Примітно, що цього разу Навроцький не згадав про вимогу врегулювати історичні суперечки перш ніж Польща погодиться на вступ України до ЄС і НАТО - по це він неодноразово говорив під час своєї виборчої кампанії.
Як повідомлялося, у Польщі зросла кількість противників підтримки євроатлантичної інтеграції України, зараз це майже 53%.
