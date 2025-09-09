«Птахи Мадяра» уразили НПС «Второво» у Володимирській області РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у ніч на 7 вересня завдали чисельних уражень НПС "Второво" (нафтоперекачувальна станція) у Володимирській області РФ, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Паливо у москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл, рф) трошки попсувалася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)", - написав він у телеграм-каналі у понеділок увечері.

За його словами, "чисельне ураження" нафто-помпи завдано вночі 7 вересня "підрозділом Птахів СБС -14 полк Сил Безпілотних Систем".

"To be continued... Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - додав Мадяр.

НПС "Второво" - це інфраструктурний об'єкт ПАТ "Транснефть", російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів, призначений для прийому, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах.