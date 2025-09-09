Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Птахи Мадяра» уразили НПС «Второво» у Володимирській області РФ

 

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у ніч на 7 вересня завдали чисельних уражень НПС "Второво" (нафтоперекачувальна станція) у Володимирській області РФ, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Паливо у москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл, рф) трошки попсувалася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)", - написав він у телеграм-каналі у понеділок увечері.

За його словами, "чисельне ураження" нафто-помпи завдано вночі 7 вересня "підрозділом Птахів СБС -14 полк Сил Безпілотних Систем".

"To be continued... Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - додав Мадяр.

НПС "Второво" - це інфраструктурний об'єкт ПАТ "Транснефть", російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів, призначений для прийому, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес