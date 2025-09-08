Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Єврокомісії розповіли деталі щодо перемовин про санкції у Вашингтоні

 

Спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван у понеділок, 8 вересня, у Вашингтоні проведе перемовини з американською стороною щодо координації санкцій проти Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", журналістам повідомив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гілл.

Спецпредставник ЄС з питань санкцій сьогодні у Вашингтоні проведе перемовини з американськими колегами.

"Я можу підтвердити, що наш спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван наразі перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, разом із групою експертів ЄС", - заявив Гілл.

Він додав, що європейські перемовники "зустрінуться сьогодні пізніше зі своїми американськими колегами для обговорення санкцій".

"На цьому етапі ми не будемо надавати більше деталей", - зауважив речник Єврокомісії.

"Я також можу сказати, що протягом вихідних відбувався контакт з боку Комісії з нашими державами-членами, що є нормальною частиною процедури під час підготовки санкційних пакетів", - поінформував Олоф Гілл.

Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас розповіла, що саме може увійти до 19-го пакету санкцій проти Росії.

Зокрема, ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії.

Трамп також заявив у неділю, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни.
Ключові теги: ЄС, США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес