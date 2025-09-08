Фінансові новини
08.09.25
18:46
RSS
мапа сайту
У Єврокомісії розповіли деталі щодо перемовин про санкції у Вашингтоні
16:16 08.09.2025 |
Спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван у понеділок, 8 вересня, у Вашингтоні проведе перемовини з американською стороною щодо координації санкцій проти Росії.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", журналістам повідомив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гілл.
Спецпредставник ЄС з питань санкцій сьогодні у Вашингтоні проведе перемовини з американськими колегами.
"Я можу підтвердити, що наш спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван наразі перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, разом із групою експертів ЄС", - заявив Гілл.
Він додав, що європейські перемовники "зустрінуться сьогодні пізніше зі своїми американськими колегами для обговорення санкцій".
"На цьому етапі ми не будемо надавати більше деталей", - зауважив речник Єврокомісії.
"Я також можу сказати, що протягом вихідних відбувався контакт з боку Комісії з нашими державами-членами, що є нормальною частиною процедури під час підготовки санкційних пакетів", - поінформував Олоф Гілл.
Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас розповіла, що саме може увійти до 19-го пакету санкцій проти Росії.
Зокрема, ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.
Своєю чергою, президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії.
Трамп також заявив у неділю, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни.
