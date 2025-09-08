Після протестів: міноборони виступило проти посилення покарань військових

Після протестів громадськості міністерство оборони України підтримало виключення норми про посилення покарань військових за непокору з законопроєкту 13452. У відомстві ввечері суботи, 6 вересня, повідомили, що провели консультації з керівництвом профільних комітетів Верховної Ради щодо резонансних законопроєктів, що стосуються прав військових і посилення їхніх покарань.

"Міністерство оборони України підтримує позицію комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору", - наголосили в міністерстві. Там додали, що документ потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ.

Міноборони за створення інституту військового омбудсмана

"Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості", - зауважили в міноборони. Крім того, відомство запевнило, що разом з народними депутатами досягнуто домовленості "про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом України проєкту закону "Про військового омбудсмана".

Протести за справедливість для військових

Зазначимо, що за ухвалення закону про інститут військового омбудсмана та проти посилення покарань для військових ввечері 5 вересня відбулися масові акції протесту у Києві, Дніпрі та Львові. У столиці України акція, за даними організаторів, зібрала близько тисячі учасників. Вони також виступали проти ухваленого в першому читанні законопроєкту 13260, який виключає можливість судам застосувати пом'якшувальні норми щодо військових після першого СЗЧ чи дезертирства. Також учасники акції вимагали скасувати норми ухваленого у 2022 році законопроєкту 8271 про покарання військових.

Парламентарі: Військове командування ініціювало законотворчість

Після публікації міноборони своєї позиції щодо законопроєктів речниця фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук опублікувала спільну заяву голів профільних комітетів - Олександра Завітневича та Сергія Іонушаса, де ті стверджують, що законопроєкт 13452 був розроблений саме за ініціативою військового командування та здобув підтримку як самого міноборони, так і Генштабу ЗСУ.

Зокрема, за їх словами, у листі начальник Генштабу ЗСУ, генерал-майор Андрій Гнатов зазначив, що ухвалення цього документу сприятиме "підтриманню військової дисципліни у підрозділах в умовах воєнного стану, підвищенню бойової готовності військових частин". Також, за їх словами, документ підтримали Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, СБУ, ОГПУ, МВС.

"Разом з тим, Комітет з питань правоохоронної діяльності у своєму висновку зазначив, що до другого читання з проєкту закону слід прибрати, зокрема, норми, які передбачають безальтернативність жорстокого покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та залишити можливість призначення більш м'якого покарання", - йдеться у заяві. На думку очільників комітетів, у первісному вигляді текст не був би підтриманий у парламентській залі.

За скасування пом'якшення покарань за СЗЧ виступили міноборони та ГШ

Щодо законопроєкту № 13260, який повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ, в парламентських комітетах наголосили, що він також був розроблений за ініціативи та у "повній співпраці" з міноборони та Генштабом ЗСУ.

"Розуміючи, що ситуація на фронті постійно змінюється і саме військові мають повну картину щодо дисципліни та необхідної відповідальності, законопроєкт 13260 розроблений за ініціативою та в повній співпраці з міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних сил України", - йдеться у заяві.