НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фіцо: Словаччина допоможе Києву не військовими, а логістикою

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не відправлятиме військових до України для участі в миротворчій місії, але готова сприяти гарантіям безпеки через логістичну підтримку.

"Словацька Республіка не розміщуватиме солдатів в Україні. Однак ми можемо допомогти в реалізації гарантій безпеки, наприклад, у логістичному плані. Я говорю про логістику, таку як використання транспортних маршрутів", - сказав Фіцо 6 вересня, якого процитувало агентство SITA.

Фіцо не вірить у швидкий кінець війни в Україні

Фіцо висловив песимізм щодо швидкого завершення війни в Україні після зустрічей із президентами Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським. Про зустріч із Зеленським 5 вересня в Ужгороді Фіцо сказав: "Це був жорсткий обмін думками, але водночас була простягнута рука для покращення взаємних відносин".

Сторони розійшлися в поглядах щодо атак на енергетичну інфраструктуру. "Ми абсолютно не зійшлися в думках щодо атак на нафтову інфраструктуру. Пан Зеленський сказав мені, що, якщо Росія атакує інфраструктуру в Україні, то вони (українці. - Ред.) мають право атакувати інфраструктуру на території Росії. Але тоді вони завдають шкоди і нам", - заявив Фіцо. Зеленський закликав Словаччину відмовитися від імпорту російської нафти, тоді як перед цим Фіцо, після зустрічі з Путіним у Пекіні, подякував за зростання поставок газу через "Турецький потік".

В Європу досі надходять енергоресурси РФ

За даними ЄС, Словаччина та Угорщина імпортують 200-250 тисяч барелів російської нафти щодня, що становить близько 3 відсотків потреб Євросоюзу. У 2025 році 13 відсотків газу в Європі надходитиме з Росії. Заступник міністра енергетики України Роман Андарак зазначив, що Київ запропонував Словаччині альтернативні маршрути постачання палива з інших країн. Єврокомісар із енергетики Дан Йоргенсен наголосив, що ЄС не має вертатися до практики закупівлі енергоносіїв у Москви: "Навіть якщо буде мир, ми, на мою думку, все одно не повинні імпортувати. Цього курсу необхідно дотримуватися".

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив європейців у подвійних стандартах на тлі їхніх вимог до Вашингтона. Основними покупцями російських енергоресурсів залишаються Китай та Індія, і Євросоюз просить США посилити тиск на ці країни. При цьому сам Євросоюз поки не запровадив всеосяжні вторинні санкції проти Пекіна і Делі. Трамп наголосив, що європейці вимагають від США санкцій проти покупців російської нафти і газу, тоді як країни ЄС - Словаччина і Угорщина - продовжують закуповувати викопне паливо у Москви.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

