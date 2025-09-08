Авторизация

У ніч на 7 вересня ССО та російські партизани вивели з ладу Ільський НПЗ в Росії

 

Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО України.

"У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї РФ "Черная искра" провели спеціальні дії на нафтопереробному підприємстві - Ільський НПЗ імені А. А. Шамара", - сказано у повідомленні.

Приблизно о 02:00 завдяки спланованим діям ССО та російських партизанів було повністю знищено головний об'єкт, який забезпечує функціонування НПЗ - переробну установку ЄЛОУ-AT-6.

"ЄЛОУ-AT-6 - це комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Ця установка здійснює зневоднення та знесолення сирої нафти, а потім її розгонку на фракції для отримання різних нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне пальне", - пояснили в ССО.

Таким чином, російський нафтопереробний завод повністю вийшов з ладу та не зможе працювати, поки не буде відремонтовано установку.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

