"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
У ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ
09:01 08.09.2025 |
Підрозділи Сил безпілотних систем завдали удару по лінійно-виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) у Брянській області РФ, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді в Телеграм.
Згідно з його інформацією мова йде про ЛВДС "8-Н" Найтоповичі (Брянської обл рф), яка належить компанії "Транснефть".
"В межах вояжу хробачими нафто-наливайками, ніч 06-07.09.2025. Комплексне вогневе ураження хробачої нафто-помпи завдано підрозділами Птахів СБС (14 полк СБС) та РВіА. Об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у рф (зокрема з Мозирського та Новополоцького НПЗ)", - повідомив Бровді в телеграм-каналі.
