У ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

 

Підрозділи Сил безпілотних систем завдали удару по лінійно-виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) у Брянській області РФ, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді в Телеграм.

Згідно з його інформацією мова йде про ЛВДС "8-Н" Найтоповичі (Брянської обл рф), яка належить компанії "Транснефть".

"В межах вояжу хробачими нафто-наливайками, ніч 06-07.09.2025. Комплексне вогневе ураження хробачої нафто-помпи завдано підрозділами Птахів СБС (14 полк СБС) та РВіА. Об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у рф (зокрема з Мозирського та Новополоцького НПЗ)", - повідомив Бровді в телеграм-каналі.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

