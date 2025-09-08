Авторизация

Бессент заявив про готовність США довести економіку РФ до «повного колапсу»

 

Міністр фінансів Скотт Бессент у неділю заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій, щоб довести до колапсу економіку Росії.

Про це він сказав в ефірі NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Бессент зазначив, що Сполучені Штати готові посилити тиск на Росію, але їм потрібно, щоб європейські партнери підтримали їх.

"Зараз ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка... І якщо США та (Європейський Союз) зможуть втрутитися, ввести більше санкцій, додаткові мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає повного колапсу, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав Бессент.

Минулого місяця адміністрація Трампа ввела 50-відсоткові тарифи щодо Індії, посилаючись на те, що країна продовжує купувати російську нафту в умовах війни в Україні.

Коментарі Бессента пролунали лише через кілька годин після того, як Росія провела повітряну атаку з рекордною кількістю дронів і ракет за час війни, в результаті якої загинули щонайменше чотири людини і було пошкоджено будівлю уряду в Києві.

Його зауваження пролунали також через кілька тижнів після того, як президент Дональд Трамп полетів до Аляски, щоб вперше за свій другий термін зустрітися з Путіним.

З того часу переговори про перемир'я або закінчення війни зайшли в глухий кут, а Росія продовжує свої повітряні удари по Україні.
