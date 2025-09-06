Незаконне збагачення: САП подала позов про конфіскацію майна родини «слуги народу» Юлії Діденко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить конфіскувати активи на загальну суму 5 млн грн, оформлені на близьких родичів народної депутатки Юлії Діденко ("Слуга народу") та її чоловіка Григорія Діденка, який є депутатом від "Слуги народу" в Одеській обласній раді та її головою.

Про це повідомляє видання "Слово і діло" із посиланням на дані порталу "Судова влада", рішення Вищого антикорупційного суду та джерела в антикорупційних органах.

Зокрема, прокурор САП подав позов до Вищого антикорупційного суду, у якому просить визнати необґрунтованими активи нардепки Діденко, її чоловіка Григорія, матері Любов Сироти та брата Костянтина Сироти.

Йдеться про грошові кошти у вигляді внесків за майнові права на нерухоме майно, а саме апартаменти на загальну суму майже 4,01 млн грн, а також про дав автомобілі Аudi SQ8 2021 та 2024 років випуску вартістю 2 млн і 4,19 млн грн.

У позові вказується, що внесок за апартаменти здійснив брат нардепки Костянтин Сирота, а перше авто придбала матір Діденко, хоча прокуратура вважає, що вона зробила це в інтересах подружжя нардепки та голови Одеської облради, які автівкою постійно користувались.

Крім того, агрофірма "НИВА+" придбала новішу елітну автівку Аudi SQ8, 2024 року випуску, за 4,19 млн грн. Проте оплату за авто здійснив голова Одеської облради Діденко, а використовувало його подружжя депутатів.

За підрахунками САП, нардепка Діденко та її близькі не мали достатньо коштів для придбання цих активів, хіба частково. Тому просить їх визнати необґрунтованими. Також прокурор просив накласти арешт на квартиру в Києві площею 32,2 кв. м та нежитлове приміщення площею 39,9 кв. м в Трускавці Львівської області для забезпечення розгляду позову.

Як повідомлялося, раніше НАБУ та САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації ексголові департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку. Суд відпустив його під заставу у розмірі 9 млн грн.

За даними слідства, у грудні 2023 року Вітюк придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на дружину. Походження коштів дружина пояснювала своїми доходами як ФОП, який вона зареєструвала після призначення Вітюка головою департаменту СБУ.

Офіційно вона нібито надавала юридичні та консалтингові послуги, але слідчі НАБУ встановили, що кошти на рахунки ФОПу дружини Вітюка надходили від особи, яка підозрюється у корупцію на "Укрзалізниці" та пов'язаних компаній, але їх все одно не вистачило б на придбання настільки елітного житла.