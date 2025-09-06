Зеленський зустрівся в Ужгороді з Фіцо: Словаччина підтримує членство України в ЄС

У пʼятницю, 5 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з премʼєром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Зеленський назвав перемовини змістовними та зазначив, що на Закарпатті "обговорили ключові теми - те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини".

Зокрема, питання енергетичної незалежності Європи.

"У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього", - заявив Зеленський.

"Ми готові забезпечувати енергостабільність для Словаччини, для інших партнерів, і мати спільні проєкти. У нас тільки один принцип - це не російські енергоресурси", - додав президент.

Зеленський також заявив, що країна продовжуватиме відповідати на російські удари по своїй енергетиці.

"Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась", - сказав президент.

Він розповів Фіцо про своє спілкування з Трампом та роботу з лідерами Коаліції охочих - "для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи".

Натомість словацький премʼєр розказав про свої контакти в Китаї, додав Зеленський.

За словами президента, Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз.

"Це дуже вагомо", - зазначив він і додав, що вони з Фіцо "однаково бачать те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі".

Зеленський розповів, що під час зустрічі обговорювали питання безпекових гарантій для країни, і зазначив, що Словаччина "відкрита до діалогу в цьому питанні".

"Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи", - також зазначив Зеленський.

"Важливо, що є цей наш діалог, і будемо його продовжувати", - підсумував він.

Своєю чергою, Роберт Фіцо на пресконференції після зустрічі заявив, що хоча в України та Словаччини різні погляди на деякі питання, він прагне, щоб "були хороші, дружні відносини між країнами".

Він також зазначив, що хоча Словаччина не може відігравати велику роль у гарантіях безпеки для України, але вона підтримує "всі ініціативи, які можуть призвести до настання миру".

Фіцо побажав Україні "хорошої європейської перспективи" та запропонував Зеленському поділитися досвідом щодо вступу до Євросоюзу.

"Хороші, дружні взаємини між країнами, справжній, справедливий мир і європейська перспектива - це моменти, які ми хочемо побажати у рамках наших взаємин", - зазначив словацький премʼєр.

Він також подякував Зеленському за "розлогі дискусії на тему енергетики, де в нас дійсно відрізняються досить точки зору".

"Але фактом є, що потенціал нашої енергетичної співпраці є величезним", - додав Фіцо.

Словацький премʼєр розповів, що у Китаї зустрічався з російським лідером Володимиром Путіним, хоча це і "не було його головною метою".

"Щодо Володимира Путіна, я хочу сказати, що ми говорили про двосторонню співпрацю. В цьому у нас із вами можуть бути різні точки зору, але ми віримо, що війна закінчиться, і дуже швидко закінчиться, і що стандартизуватимуться відносини з Російською Федерацією", - заявив він.

"Інформація, яку ви отримали, що мало йтися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива, і це абсолютно не було предметом перемовин з Володимиром Путіним", - відповів він на питання української журналістки.

Він також зазначив, що виступає за продовження контактів між Словаччиною та Україною - як на рівні лідерів, так і урядів.

"Всім відомо, що в мене немає мобільного телефону, але це не означає, що ми не можемо залишатися в контакті", - заявив премʼєр.

Це перша двостороння зустріч лідерів з моменту повернення словацького премʼєра до влади у 2023 році. Вона відбулася на тлі натягнутих стосунків між двома країнами.

Основні причини цього - енергетичний конфлікт та відносини Фіцо з Москвою.

З 1 січня 2025 року Україна не продовжила транзит російського газу до Європи - контракт із Газпромом завершився, а Київ відмовився його продовжувати через війну. Це викликало енергетичну кризу у Словаччині, яка значною мірою залежить від російського газу.

У відповідь на зупинку транзиту газу Фіцо погрожував Києву зупинити імпорт електроенергії та зменшити виплати українським біженцям.

При цьому Словаччина продовжує купувати російську нафту, а Україна кілька разів зупиняла нафтопровід "Дружба", атакувавши його дронами. "Дружба" - основний шлях транспортування нафти з Росії в Європу.

Напередодні Трамп і Зеленський розкритикували європейські країни, в першу чергу Угорщину та Словаччину, за те, що вони продовжують купувати російську нафту. В Україні лунали заклики до Зеленського вирішити цю справу і остаточно зупинити нафтопровід.

Словацький премʼєр прагне нормалізувати відносини з Москвою. Він зустрічався з Путіним у Пекіні 2 вересня на полях саміту азійських лідерів, а раніше приїжджав до Москви.

Це викликало жорстку реакцію в Україні, а Зеленський заявив, що Фіцо намагається допомагати Путіну заробляти гроші й це - аморально.

Отже, питання енергетичної інфраструктури мало бути основним на порядку денному зустрічі Зеленського зі словацьким лідером.

Як повідомляла напередодні пресслужба уряду Словаччини, Роберт Фіцо також планував провести зустріч із головою уряду України Юлією Свириденко.

Фіцо супроводжують віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ і європейських питань Юрай Бланар.

Перед словацьким премʼєром Зеленський в Ужгороді зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою. Вони обговорювали участь країни в європейських програмах, членство в Євросоюзі та санкції проти Росії.

Серйозне повідомлення Зеленському?

Після зустрічі з Путіним у Пекіні, де вони майже годину обговорювали війну в Україні, Фіцо заявив, що має "серйозне повідомлення" для президента Зеленського, яке він збирався передати йому 5 вересня.

Фіцо сказав, що Путін розповів йому про перебіг переговорів із президентом США Дональдом Трампом на Алясці й про перспективи завершення війни.

"З цього важливого обговорення я зробив кілька висновків і послань, які маю намір у п'ятницю передати президенту України Володимиру Зеленському", - заявив словацький прем'єр.

За словами Фіцо, у нього, крім офіційної зустрічі з Путіним у Китаї, також була майже годинна дискусія, під час якої основною темою була саме війна РФ проти України.

Фіцо планував зустрітися з українським президентом у січні 2025 року. Він запросив Зеленського провести переговори щодо припинення транзиту російського газу біля кордону з Україною у Словаччині.

Зеленський у відповідь запросив Фіцо приїхати до Києва, але той зрештою відмовився.