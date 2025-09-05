Фінансові новини
05.09.25
- 17:06
RSS
мапа сайту
Речник МЗС: Новини щодо дронової угоди з США побачимо вже найближчим часом
16:57 05.09.2025 |
Подробиці дронової угоди України з США стануть відомі вже найближчим часом, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
"Ми всі розуміємо, що Сполучені Штати були з самого початку одним із ключових союзників України, які надали нам величезну підтримку. І, звісно, саме вони мають право і можливість розраховувати на спільне виробництво з Україною унікальних українських технологій. Таких, як українські дрони, які показали себе на полі бою", - сказав він на брифінгу в Києві у п'ятницю.
За словами, речника цю пропозицію президенту США Дональду Трампу зробив особисто президент Володимир Зеленський. Тихий додав, що така співпраця цікава американській стороні і показує, що партнерство України і Штатів взаємовигідне.
"Ви побачите більше деталей про цю роботу, я думаю, вже найближчим часом", - сказав він журналістам.
