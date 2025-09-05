Генштаб ЗСУ повідомив деталі про ураження об’єктів у Росії вночі

Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю прокоментував ураження Рязанського нафтопереробного заводу та інших об'єктів у Росії вночі проти 5 вересня.

Удару по НПЗ завдали Сили безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій, Головним управління розвідки та іншими складовими Сил оборони.

«За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік», - повідомляє командування.

Штаб уточнює, що Рязанський НПЗ має проєктну потужністю 17,1 мільйона тонн нафти на рік і входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод продукує бензини, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. За даними штабу, він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

«Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області РФ. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління», - йдеться в повідомленні.

Крім того, підрозділи Служби безпеки України, стверджує штаб, успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Як наслідок, на складі відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», - заявили в штабі.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив атаки на нафтопереробний завод у російській Рязані й нафтобазу в окупованому Луганську вночі проти 5 вересня.

Раніше російський телеграм-канал Astra з посиланням на очевидців писав, що в Рязані горить НПЗ після удару дронів. Губернатор Рязанської області РФ Павло Малков заявив, що над територією області вночі нібито збили вісім БпЛА, і уламки потрапили на територію промислового підприємства.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявляв про збиття 11 безпілотників над регіонов протягом ночі. За повідомленнями місцевих медіа, в аеропорту «Калуга» тимчасово зупиняли авіасполучення.

Крім того, російські ЗМІ і телеграм-канали ввечері 4 вересня повідомляли про масштабну пожежу в окупованому Луганську. За повідомленнями, удар був завданий по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські війська.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».