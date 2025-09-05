Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генштаб ЗСУ повідомив деталі про ураження об’єктів у Росії вночі

 

Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю прокоментував ураження Рязанського нафтопереробного заводу та інших об'єктів у Росії вночі проти 5 вересня.

Удару по НПЗ завдали Сили безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій, Головним управління розвідки та іншими складовими Сил оборони.

«За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік», - повідомляє командування.

Штаб уточнює, що Рязанський НПЗ має проєктну потужністю 17,1 мільйона тонн нафти на рік і входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод продукує бензини, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. За даними штабу, він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

«Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області РФ. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління», - йдеться в повідомленні.

Крім того, підрозділи Служби безпеки України, стверджує штаб, успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Як наслідок, на складі відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», - заявили в штабі.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив атаки на нафтопереробний завод у російській Рязані й нафтобазу в окупованому Луганську вночі проти 5 вересня.

Раніше російський телеграм-канал Astra з посиланням на очевидців писав, що в Рязані горить НПЗ після удару дронів. Губернатор Рязанської області РФ Павло Малков заявив, що над територією області вночі нібито збили вісім БпЛА, і уламки потрапили на територію промислового підприємства.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявляв про збиття 11 безпілотників над регіонов протягом ночі. За повідомленнями місцевих медіа, в аеропорту «Калуга» тимчасово зупиняли авіасполучення.

Крім того, російські ЗМІ і телеграм-канали ввечері 4 вересня повідомляли про масштабну пожежу в окупованому Луганську. За повідомленнями, удар був завданий по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські війська.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,1295
 0,31
EUR
 1
 48,1634
  0,0286
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1800  0,12 0,29 41,2100  0,12 0,29
EUR 41,3850  6,74 14,00 48,4150  0,27 0,55

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес