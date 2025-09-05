Фінансові новини
Генштаб ЗСУ повідомив деталі про ураження об’єктів у Росії вночі
16:23 05.09.2025 |
Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю прокоментував ураження Рязанського нафтопереробного заводу та інших об'єктів у Росії вночі проти 5 вересня.
Удару по НПЗ завдали Сили безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій, Головним управління розвідки та іншими складовими Сил оборони.
«За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік», - повідомляє командування.
Штаб уточнює, що Рязанський НПЗ має проєктну потужністю 17,1 мільйона тонн нафти на рік і входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод продукує бензини, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. За даними штабу, він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
«Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області РФ. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління», - йдеться в повідомленні.
Крім того, підрозділи Служби безпеки України, стверджує штаб, успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Як наслідок, на складі відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.
«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», - заявили в штабі.
Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив атаки на нафтопереробний завод у російській Рязані й нафтобазу в окупованому Луганську вночі проти 5 вересня.
Раніше російський телеграм-канал Astra з посиланням на очевидців писав, що в Рязані горить НПЗ після удару дронів. Губернатор Рязанської області РФ Павло Малков заявив, що над територією області вночі нібито збили вісім БпЛА, і уламки потрапили на територію промислового підприємства.
Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявляв про збиття 11 безпілотників над регіонов протягом ночі. За повідомленнями місцевих медіа, в аеропорту «Калуга» тимчасово зупиняли авіасполучення.
Крім того, російські ЗМІ і телеграм-канали ввечері 4 вересня повідомляли про масштабну пожежу в окупованому Луганську. За повідомленнями, удар був завданий по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські війська.
Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.
Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».
Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
Речник МЗС: Новини щодо дронової угоди з США побачимо вже найближчим часом
Європейська команда їде у Вашингтон, щоб працювати над новими санкціями проти РФ – Кошта
Генштаб ЗСУ повідомив деталі про ураження об'єктів у Росії вночі
Голова ВАКС: відчуваємо загрозу незалежності суду
Є інформація, що з наступного тижня буде вручення підозр окремим детективам НАБУ, - Кривонос
Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії
«Західні війська будуть законними військовими цілями». Путін відкинув гарантії безпеки Заходу для України
BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android