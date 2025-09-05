Голова ВАКС: відчуваємо загрозу незалежності суду

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) очікує кампанію по дискредитації суду, інформаційні маніпуляції , що може загрожувати незалежності судової інституції, зазначає голова ВАКС Віра Михайленко.

"Ми зараз відчуваємо загрози (незалежності ВАКС - ІФ-У). Це пов'язано з діяльністю як владних структур, так і окремих груп осіб"- сказала голова ВАКС Віра Михайленко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Вона додала: "Очікуємо провокації, дискредитаційную кампанію, інформаційні маніпуляції ".

За словами голови ВАКС, це завжди мало місце, "але зараз ми очікуємо, що це буде більш системно і масовано".

Михайленко зазначила:" Більш конкретно ми пізніше про це повідомимо, якщо ця загроза не спаде".

Як сказала Михайленко в ході панельної дискусії до 6-річчя створення ВАКС в п'ятницю, "для ВАКС загроза незалежності є більш ніж коли-небудь".

"Ми не можемо себе захищати жодним чином... ми максимально дистанційовані", - додала вона.

Директор НАБУ Семен Кривонос, виступаючи в ході дискусії, наголосив: "(...) полювали за суддею у справі віцепрем'єр-міністра... - це реальність: ВАКС так само під загрозою".

"Ми на одному боці, будемо боротися за незалежність інституцій.., бо все це не ознаки персональної вендети - це просто напад на незалежність ", -наголосив Кривонос.