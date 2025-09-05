Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова ВАКС: відчуваємо загрозу незалежності суду
13:52 05.09.2025 |
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) очікує кампанію по дискредитації суду, інформаційні маніпуляції , що може загрожувати незалежності судової інституції, зазначає голова ВАКС Віра Михайленко.
"Ми зараз відчуваємо загрози (незалежності ВАКС - ІФ-У). Це пов'язано з діяльністю як владних структур, так і окремих груп осіб"- сказала голова ВАКС Віра Михайленко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.
Вона додала: "Очікуємо провокації, дискредитаційную кампанію, інформаційні маніпуляції ".
За словами голови ВАКС, це завжди мало місце, "але зараз ми очікуємо, що це буде більш системно і масовано".
Михайленко зазначила:" Більш конкретно ми пізніше про це повідомимо, якщо ця загроза не спаде".
Як сказала Михайленко в ході панельної дискусії до 6-річчя створення ВАКС в п'ятницю, "для ВАКС загроза незалежності є більш ніж коли-небудь".
"Ми не можемо себе захищати жодним чином... ми максимально дистанційовані", - додала вона.
Директор НАБУ Семен Кривонос, виступаючи в ході дискусії, наголосив: "(...) полювали за суддею у справі віцепрем'єр-міністра... - це реальність: ВАКС так само під загрозою".
"Ми на одному боці, будемо боротися за незалежність інституцій.., бо все це не ознаки персональної вендети - це просто напад на незалежність ", -наголосив Кривонос.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
ТОП-НОВИНИ
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Голова ВАКС: відчуваємо загрозу незалежності суду
|Є інформація, що з наступного тижня буде вручення підозр окремим детективам НАБУ, - Кривонос
|Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії
|«Західні війська будуть законними військовими цілями». Путін відкинув гарантії безпеки Заходу для України
|Троє з чотирьох експертів, які готували експертизу в справі Петра Порошенка, звільнилися незабаром після її завершення
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
|Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ
Бізнес
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android