НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голова ВАКС: відчуваємо загрозу незалежності суду

13:52 05.09.2025 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) очікує кампанію по дискредитації суду, інформаційні маніпуляції , що може загрожувати незалежності судової інституції, зазначає голова ВАКС Віра Михайленко.

"Ми зараз відчуваємо загрози (незалежності ВАКС - ІФ-У). Це пов'язано з діяльністю як владних структур, так і окремих груп осіб"- сказала голова ВАКС Віра Михайленко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Вона додала: "Очікуємо провокації, дискредитаційную кампанію, інформаційні маніпуляції ".

За словами голови ВАКС, це завжди мало місце, "але зараз ми очікуємо, що це буде більш системно і масовано".

Михайленко зазначила:" Більш конкретно ми пізніше про це повідомимо, якщо ця загроза не спаде".

Як сказала Михайленко в ході панельної дискусії до 6-річчя створення ВАКС в п'ятницю, "для ВАКС загроза незалежності є більш ніж коли-небудь".

"Ми не можемо себе захищати жодним чином... ми максимально дистанційовані", - додала вона.

Директор НАБУ Семен Кривонос, виступаючи в ході дискусії, наголосив: "(...) полювали за суддею у справі віцепрем'єр-міністра... - це реальність: ВАКС так само під загрозою".

"Ми на одному боці, будемо боротися за незалежність інституцій.., бо все це не ознаки персональної вендети - це просто напад на незалежність ", -наголосив Кривонос.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2150  0,08 0,21 41,2300  0,10 0,24
EUR 48,1200  0,00 0,00 48,1500  0,00 0,00

Бізнес