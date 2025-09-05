Є інформація, що з наступного тижня буде вручення підозр окремим детективам НАБУ, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос припускає, що наступного тижня може початися нова хвиля атаки на антикорупційні органи.

Про це він сказав під час круглого столу, присвяченого 6-й річниці здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом та Апеляційною палатою ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кривоноса, відповідні сигнали він отримує з учорашнього вечора.

"Зараз я отримую сигнали, з учорашнього вечора, що в співробітників СБУ через підозру їхньому генералу (Іллі Вітюку. - Ред.) вже на руках ухвали, вони тільки чекають, поки повернуться якісь люди з-за кордону. А в нас дійсно: мій перший заступник за кордоном, прокурор, про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні і кілька детективів. І ми очікуємо наступної хвилі", - зазначив він.

Директор Бюро нагадав також про затриманих працівників НАБУ, які наразі перебувають за ґратами безпідставно.

"За нашою інформацією, я дуже сподіваюсь, що це фейкова інформація, хоча коли ми отримали за 2-3 тижні до попередньої атаки, вона в нас була більш-менш точною, ми чітко спрогнозували, ми не розуміли, в якій точно це буде формі, але ми розуміли, що атака буде.

Зараз те ж саме відбувається. Є в нас інформація, що з наступного тижня буде безпосередньо вручення підозр окремим детективам і працівникам НАБУ, обшуки будуть, можливо це будуть і прокурори, можливо і судді. Я не можу спрогнозувати, у мене немає доступу до тих матеріалів. Але я сподіваюсь, що дійсно це все неправильна інформація. Але думаю, що щось буде", - розповів Кривонос.

Захищатися від цього. за словами директора НАБУ, можна лише публічним діалогом.

"Ми не можемо діяти асиметрично, це неприпустимо. Ми не можемо влаштовувати якісь бездоказові набіги, ми діємо виключно в межах закону. І цим ц сильні антикорупційні інституції, нам просто потрібно продовжити свою роботу, ґрунтуючись на беззаперечних доказах, пред'являючи підозри, які визнаються обґрунтованими на стадії розгляду запобіжних заходів у ВАКСі", - пояснив директор НАБУ.

Кривонос вважає основним захисником антикорупційних органів суспільство, незалежні медіа та міжнародних партнерів.

Раніше він повідомив, що НАБУ отримує сигнали про нову хвилю підозр від СБУ працівникам Бюро.

Нагадаємо, 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбувалися слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.