«Західні війська будуть законними військовими цілями». Путін відкинув гарантії безпеки Заходу для України

Пол Кірбі / BBC

Російський диктатор Путін відкинув можливість розміщення в Україні іноземних військ для гарантій її безпеки. Він заявив, що іноземний контингент на території України Росія вважатиме законною військовою ціллю.

Путін сказав про це під час виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці.

Його заява пролунала після зустрічі "коаліції охочих" напередодні, на якій 26 західних союзників зобов'язалися розгорнути в Україні свої війська "на суходолі, морі або в повітрі" наступного дня після припинення вогню.

Після саміту 35 країн, які беруть участь у "коаліції" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що формат підтримки США остаточно визначать найближчими днями.

Президент Дональд Трамп нещодавно зазначив, що США "ймовірно" можуть надати Україні гарантії безпеки у вигляді повітряної підтримки, а президент України Володимир Зеленський заявив, що розмовляв з лідером США про "максимальний захист неба України".

Водночас Путін заявив, що гарантії безпеки повинні бути не лише для України, а й для Росії.

"Не озираючись на безпеку Росії, не можна розв'язувати питання безпеки України", - цитує лідера РФ російська новинна агенція "ТАСС".

Путін також повторив, що Росію абсолютно не влаштовує можливий вступ України в НАТО. Але додав, що РФ у повному обсязі буде дотримуватися мирних домовленостей з Україною, коли вони будуть досягнуті.

А коли в Україні буде мир, необхідності в розміщенні там західних військ не буде, сказав російський лідер.

За словами Путіна, він ще не розмовляв із президентом США Дональдом Трампом після зустрічі "коаліції охочих" в Європі.

Трамп після телефонної розмови у четвер з Володимиром Зеленським сказав, що планує найближчим часом поговорити з Путіним.

Надії на угоду щодо припинення вогню зменшилися після зустрічі президента Росії Володимира Путіна з Трампом на Алясці минулого місяця.

Трамп також заявив, що ЄС має співпрацювати зі США, щоб зупинити імпорт російської нафти та газу, які живлять російську "воєнну машину економічними засобами". Про це, за повідомленнями, американський лідер сказав під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Європейський Союз, який складається з 27 країн, поставив собі за мету припинити весь імпорт газу та нафти до кінця 2027 року.

Посадовець Білого дому зазначив, що Росія отримала 1,1 млрд євро (1,3 млрд доларів США) від продажу палива в ЄС за один рік, хоча справжня цифра може бути набагато вищою.

Москва неодноразово заявляла, що жодні західні війська не повинні бути розгорнуті в Україні, і наполягала на тому, що вона має бути однією з країн, які виступатимуть у ролі "гарантів" безпеки - ідея, яку відкинули Київ та його союзники.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що західні союзники тепер мають "непорушну обіцянку" перед Україною, підтриману США, і повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила війну, повідомила речниця Даунінг-стріт.

Тим часом Росія продовжує відправляти війська в Україну, попри останні спроби мирних переговорів, заявив президент Макрон.

Російська армія щоночі атакує тилові українські міста, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи інфраструктуру.

країна та її союзники вважають, що домовленість про припинення вогню має бути досягнута до будь-якої спроби укласти ширшу мирну угоду, хоча Росія з цим не погоджується.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив після зустрічі, що першочерговим завданням є припинення вогню на саміті за участю українського президента Володимира Зеленського, а потім - надання "надійних гарантій безпеки".

У четвер високопосадовці Зеленського провели переговори в Парижі зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом.

Через понад три з половиною роки повномасштабної війни Путін заявив цього тижня, що є "певне світло в кінці тунелю" і що "є варіанти гарантувати безпеку України у разі закінчення конфлікту".

Водночас перспектива прямої зустрічі Путіна й Зеленського стає дедалі менш імовірною з того часу, як її минулого місяця запропонував президент Трамп.

Під час виступу у Владивостоці Путін знову повторив, що вважає Москву найкращим місцем для зустрічі з Зеленським, додавши, що Росія дає стопроцентну гарантію безпеки Зеленському в Москві.

У Києві цю пропозицію називають "неприйнятною". Український лідер заявив, що це свідчить про те, що Росія насправді не хоче, щоб зустріч відбулася.

Водночас Путін заявив, не бачить "великого сенсу" в прямих контактах з Зеленським, адже по ключових питаннях домовитися з Зеленським буде неможливо. Хоча російський лідер додав, що готовий до зустрічі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у четвер, що Росія не має права вето на розгортання західних військ в Україні: "Чому нас цікавить, що Росія думає про війська в Україні? Це суверенна країна. Не їм вирішувати".

Трамп заявив CBS News у середу, що він залишається відданим угоді про припинення війни та сказав, що продовжує підтримувати добрі стосунки як з Путіним, так і з Зеленським.

"Я думаю, що ми все владнаємо", - сказав він.

У середу на саміті з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, Путін заявив, що російська армія просувається вперед на всіх фронтах в Україні. Він також зазначив, що Москва готова "вирішити всі свої завдання військовим шляхом".

Росія відхилила ідею початкового припинення вогню, наполягаючи на тому, що її кампанія не завершиться до повноцінної мирної угоди.

Джерело BBC в Єлисейському палаці перед переговорами в четвер припустило, що існує кілька історичних прикладів припинення вогню, які тривали без повноцінної мирної угоди.

Джерело вказало на лінію розмежування між Північною та Південною Кореєю, де припинення вогню тривало роками, а потужно озброєне американське розгортання служило сигналом для Північної Кореї. Ця концепція була надзвичайно важливою для українців, додало джерело.