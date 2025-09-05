Троє з чотирьох експертів, які готували експертизу в справі Петра Порошенка, звільнилися незабаром після її завершення

Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надав відповідь на запит "Букв" щодо статусу експертів, які працювали над експертизою в межах розслідування проти п'ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо Харківських угод та закріплення в Конституції України наміру приєднатись до ЄС і НАТО. Відповідь Центру підтверджує, що троє з чотирьох експертів, які брали участь у підготовці експертизи, звільнилися з Центру незабаром після завершення роботи над цією справою, що додає нових питань до обґрунтованості звинувачень проти лідера опозиції.

Згідно з наданою інформацією, Олександр Козлов, Сергій Полуянов та Роман Момот, які працювали в Центрі з січня 2024 року, були звільнені влітку 2025 року. Козлов і Момот припинили співпрацю 23 червня 2025 року, а Полуянов - 4 серпня 2025 року. Усі троє були звільнені відповідно до пункту 5 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, що передбачає припинення трудового договору за угодою сторін. Четвертий експерт, Ігор Шебалков, який працює в Центрі з 1 листопада 2022 року, залишається на посаді.

Цікавим є той факт, що звільнення трьох експертів сталося невдовзі після завершення експертизи, яка була ключовою у справі проти Порошенка щодо Харківських угод.

У березні цього року "Букви" отримали з власних джерел у Верховній Раді запит від ДБР до Апарату Верховної Ради. у цьому запиті заступник керівника управління ДБР Артем Яблонський вимагав "надати завірені копії ... Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)" від 07.02.2019 №2680-VIII, а також матеріалів справи з внесення і розгляду проєкту цього Закону України".

Представники Петра Порошенка пов'язують активність ДБР з бажанням звинуватити того в сприянні укладенню Харківських угод, укладених 21 квітня 2010 року, одразу після призоду до влади Віктора Януковича. За місяць до підписання угод Порошенка відправили у відставку з посади міністра закордонних справ. За словами Іллі Новікова, адвоката п'ятого президента, через цю невідповідність до справи вирішили додати епізод про закріплення у 2019 році в Конституції України курсу на членство в ЄС і НАТО, мовляв, ДБР має намір довести, що саме ці зміни до Конституції спричинили повномасштабне російське вторгнення, а отже, були державною зрадою. З метою підкріплення позиції слідства ДБР і звернулось за проведенням експертизи відповідності дій та рішень Порошенка Конституції, законам та ряду підзаконних нормативно-правових актів.

Як зазначили в ГО "Цетр дослідження законодавства України", статті 101 і 242 Кримінального процесуального кодексу України, так само як і стаття 14 закону "Про судову експертизу", прямо забороняють експерту вирішувати питання права - це виключне повноваження суду (а в питаннях конституційності - виключно Конституційного Суду). Крім того, спеціалізація експертів (у сфері військових досліджень, електроприладів, вибухових пристроїв, балістики та пожежної безпеки) - не відповідає змісту запитань, поставлених їм слідством.

Західні партнери України, зокрема посольство США, неодноразово застерігали владу від політичних переслідувань опозиції (зокрема - Петра Порошенка), наголошуючи, що такі дії можуть підривати єдність країни та її демократичний імідж, особливо в умовах війни.