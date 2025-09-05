Фінансові новини
- 05.09.25
- 03:06
- RSS
- мапа сайту
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Фіцо приїде до Ужгорода на зустріч із Зеленським
23:15 04.09.2025 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує 5 вересня відвідати Ужгород, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і обговорити з ним питання енергетичної інфраструктури.
Про це повідомило інформаційне агентство TASR із посиланням на Департамент преси та інформації словацького уряду.
До складу словацької делегації також увійдуть віцепрем'єрка та міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар. З українського боку повинна бути прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Про результати зустрічі Фіцо та Зеленський розкажуть на спільній пресконференції.
Раніше прем'єр Словаччини відвідав Китай, де зустрівся з главою рф володимиром путіним. Тоді він заявив, що обговорить українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру з президентом України.
Ще у січні Фіцо запропонував Зеленському зустріч, щоправда, у Словаччині, неподалік кордону з Україною. Він також наголошував на бажанні продовжувати діалог з тодішнім прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та заявляв про «високу солідарність» з українцями. Окрім того, політик згадував про війну: запропонував провести мирні переговори «на будь-якому рівні» у Словаччині.
Зеленський відповів коротко: «Ок. Приїжджайте в п'ятницю [17 січня] до Києва». Ця зустріч так і не відбулася.
А вже у червні словацький прем'єр стверджував, що не бачить сенсу зустрічатися із Зеленським, бо той його нібито «ненавидить». За словами Фіцо, це пов'язано з тим, що він «голосно висловлює свої думки».
