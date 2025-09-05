Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 03:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський
22:54 04.09.2025 |
Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
"Також говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.
Як повідомляє пресслужба президента, у розмові взяли участь також президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Фіцо приїде до Ужгорода на зустріч із Зеленським
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський
|Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту - Зеленський
Бізнес
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери