НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту - Зеленський

 

Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, і цим допомагають російській воєнній машині, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина...", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Глава держави нагадав, що коли РФ атакувала українську енергосистему, а у відповідь Україна атакувала їхню енергетику, на які росіяни заробляють гроші і потім витрачають на зброю, "то саме ці дві країни (Словаччина й Угорщина - ІФ-У) жалілися президенту Трампу на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти".

"Тому, бачите, Україна знайшла такий вид санкцій. Безумовно, я радий, що сьогодні Сполучені Штати Америки абсолютно відкрито, називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають російській машині війни. І нам потрібно всім це зупинити", - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

