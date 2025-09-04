Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту - Зеленський

Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, і цим допомагають російській воєнній машині, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина...", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Глава держави нагадав, що коли РФ атакувала українську енергосистему, а у відповідь Україна атакувала їхню енергетику, на які росіяни заробляють гроші і потім витрачають на зброю, "то саме ці дві країни (Словаччина й Угорщина - ІФ-У) жалілися президенту Трампу на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти".

"Тому, бачите, Україна знайшла такий вид санкцій. Безумовно, я радий, що сьогодні Сполучені Штати Америки абсолютно відкрито, називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають російській машині війни. І нам потрібно всім це зупинити", - наголосив Зеленський.