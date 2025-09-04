Авторизация

Зеленський за результатами «Коаліції охочих»: Ми домовилися, що буде різна присутність військ партнерів в Україні

 

Військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, є розуміння приблизної кількості тих, хто погодився, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати кількість, хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою, ми розуміємо приблизно кількість тих, хто вже погодився. І присутність, як я сказав, вона різна, вона як в небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

