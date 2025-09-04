Фінансові новини
- |
- 04.09.25
- |
- 19:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рютте: РФ не має права вето на війська Європи в Україні
17:08 04.09.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не має права вето у питанні можливого розгортання в Україні військ європейських країн, повідомляють агентства AFP і dpa.
"Чому нас цікавить, що Росія думає про війська в Україні? Це суверенна країна. Не їм вирішувати (...) Росія не має до цього жодного стосунку", - сказав Рютте на заході, організованому Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS) у Празі у четвер, 4 вересня.
Якщо Україна хоче присутності сил в рамках гарантій безпеки, продовжив він, то це "її справа". "Я думаю, що ми дійсно повинні перестати робити (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна занадто впливовим", - додав Рютте.
Що відомо про можливе розгортання західних військ в Україні
Раніше голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила в інтерв'ю Financial Times про існування "чіткої дорожньої карти" щодо можливого розгортання військ європейських країн на території України.
4 вересня представники країн "коаліції охочих" обговорювали гарантії безпеки для України на саміті у Парижі.
Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає можливим домовитися про прийнятний варіант припинення війни проти України, якщо "здоровий глузд візьме гору". Якщо ж мирної угоди не вдасться досягти з урахуванням російських вимог, Путін пообіцяв "вирішити всі поставлені перед нами завдання збройним шляхом".
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для Москви потенційне розміщення військових з країн Європи в Україні буде "абсолютно неприйнятним".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту - Зеленський
|Зеленський за результатами «Коаліції охочих»: Ми домовилися, що буде різна присутність військ партнерів в Україні
|Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру
|Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ
|Рютте: РФ не має права вето на війська Європи в Україні
|Представлено «антишахедний» перехоплювач Bumblebee, який може розганятися до 350 км/год
Бізнес
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери