НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рютте: РФ не має права вето на війська Європи в Україні

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не має права вето у питанні можливого розгортання в Україні військ європейських країн, повідомляють агентства AFP і dpa.

"Чому нас цікавить, що Росія думає про війська в Україні? Це суверенна країна. Не їм вирішувати (...) Росія не має до цього жодного стосунку", - сказав Рютте на заході, організованому Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS) у Празі у четвер, 4 вересня.

Якщо Україна хоче присутності сил в рамках гарантій безпеки, продовжив він, то це "її справа". "Я думаю, що ми дійсно повинні перестати робити (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна занадто впливовим", - додав Рютте.

Що відомо про можливе розгортання західних військ в Україні

Раніше голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила в інтерв'ю Financial Times про існування "чіткої дорожньої карти" щодо можливого розгортання військ європейських країн на території України.

4 вересня представники країн "коаліції охочих" обговорювали гарантії безпеки для України на саміті у Парижі.

Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає можливим домовитися про прийнятний варіант припинення війни проти України, якщо "здоровий глузд візьме гору". Якщо ж мирної угоди не вдасться досягти з урахуванням російських вимог, Путін пообіцяв "вирішити всі поставлені перед нами завдання збройним шляхом".

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для Москви потенційне розміщення військових з країн Європи в Україні буде "абсолютно неприйнятним".
За матеріалами: Deutsche Welle
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

