Зеленський розповів, про що говорили на саміті «коаліції рішучих»

Зеленський розповів, про що говорили на саміті «коаліції рішучих»

 

Учасники засідання "коаліції рішучих", яке проходило в Парижі в гібридному форматі, обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі.

Про це після засідання розповів президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що усі учасники коаліції об'єднані однаковим прагненням завершити війну надійним миром і довготривалою безпекою.

"Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія", - зазначив Зеленський.

За його словами, усі учасники зустрічі згодні, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.

"Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі, президент Володимир Зеленський покинув Єлисейський палац.

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв'язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

