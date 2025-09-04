ВАКС відмовив у заочному розслідуванні стосовно Жеваго

Вищий антикорупційний суд 4 вересня відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Рішення може бути оскаржене до апеляції ВАКС.

У повідомленні суду Жеваго вказаний як колишній народний депутат та одночасно виконавчий директор великої компанії, який наразі перебуває за кордоном.

Такий дозвіл потрібен, щоб заочно завершити розслідування у справі та скерувати її до суду. ВАКС заочно арештував Жеваго у липні 2024 року за підозрою в підкупі Всеволода Князєва, який був головою Верховного суду.

НАБУ вважає, що у 2023 році Жеваго через посередника передав гроші Князєву та суддям Верховного суду, щоб вони ухвалили вигідне йому рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК.

Це друге кримінальне провадження проти Жеваго. У 2019 році Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн у банку "Фінанси та Кредит" й оголосило у міжнародний розшук.

Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції на Куршевелі, але видати його Україні Франція відмовилась.