Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВАКС відмовив у заочному розслідуванні стосовно Жеваго

15:50 04.09.2025 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд 4 вересня відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Рішення може бути оскаржене до апеляції ВАКС.

У повідомленні суду Жеваго вказаний як колишній народний депутат та одночасно виконавчий директор великої компанії, який наразі перебуває за кордоном.

Такий дозвіл потрібен, щоб заочно завершити розслідування у справі та скерувати її до суду. ВАКС заочно арештував Жеваго у липні 2024 року за підозрою в підкупі Всеволода Князєва, який був головою Верховного суду.

НАБУ вважає, що у 2023 році Жеваго через посередника передав гроші Князєву та суддям Верховного суду, щоб вони ухвалили вигідне йому рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК.

Це друге кримінальне провадження проти Жеваго. У 2019 році Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн у банку "Фінанси та Кредит" й оголосило у міжнародний розшук.

Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції на Куршевелі, але видати його Україні Франція відмовилась.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес