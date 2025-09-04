Фінансові новини
- |
- 04.09.25
- |
- 19:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВАКС відмовив у заочному розслідуванні стосовно Жеваго
15:50 04.09.2025 |
Вищий антикорупційний суд 4 вересня відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Рішення може бути оскаржене до апеляції ВАКС.
У повідомленні суду Жеваго вказаний як колишній народний депутат та одночасно виконавчий директор великої компанії, який наразі перебуває за кордоном.
Такий дозвіл потрібен, щоб заочно завершити розслідування у справі та скерувати її до суду. ВАКС заочно арештував Жеваго у липні 2024 року за підозрою в підкупі Всеволода Князєва, який був головою Верховного суду.
НАБУ вважає, що у 2023 році Жеваго через посередника передав гроші Князєву та суддям Верховного суду, щоб вони ухвалили вигідне йому рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК.
Це друге кримінальне провадження проти Жеваго. У 2019 році Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн у банку "Фінанси та Кредит" й оголосило у міжнародний розшук.
Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції на Куршевелі, але видати його Україні Франція відмовилась.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту - Зеленський
|Зеленський за результатами «Коаліції охочих»: Ми домовилися, що буде різна присутність військ партнерів в Україні
|Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру
|Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ
|Рютте: РФ не має права вето на війська Європи в Україні
|Представлено «антишахедний» перехоплювач Bumblebee, який може розганятися до 350 км/год
Бізнес
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери