У Парижі пройшли переговори з Віткоффом на рівні безпекових радників

 

У Парижі, де 4 вересня проходить засідання "коаліції рішучих", відбулися переговори безпекових радників лідерів ключових держав ЄС та України зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це у своїх соцмережах повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".

Єрмак повідомив, що на зустрічі з Віткоффом у Парижі були присутні радник з нацбезпеки прем'єра Британії Джонатан Пауелл, дипломатичний радник Макрона Еммманюель Бонн, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер і радник прем'єрки Італії Фабріціо Саджо.

З боку України учасниками зустрічі були Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров.

Єрмак опублікував повідомлення про зустріч близько 12:45 за Києвом, не уточнюючи, коли саме відбулось обговорення.

"Головна задача - практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених росією дітей", - розповів Єрмак.

Об 11:45 у Єлисейському палаці почалася зустріч "коаліції рішучих". Згодом присутній там Стів Віткофф залишив засідання. У Макрона прокоментували, що так і було заплановано у зв'язку з іншою зустріччю і спецпосланець Трампа згодом повернеться.

Ключові теги: США
 

