У Макрона підтвердили участь Віткоффа у засіданні «коаліції рішучих»

Спецпредставник президента США Стів Віткофф справді прибув до Парижа і братиме участь у сьогоднішньому засіданні "коаліції рішучих".

Інформацію про це підтвердили кореспондентці "Європейської правди" у Єлисейському палаці.

В офісі президента Франції підтвердили повідомлення у ЗМІ про те, що Віткофф доєднається до засідання "коаліції рішучих".

"Підтверджую, що пан Віткофф прибув та братиме участь у роботі "коаліції рішучих", - повідомили у Єлисейському палаці.

Перед цим про приїзд Віткоффа повідомили Reuters та CNN з посиланням на джерела.

У Єлисейському палаці "Європейській правді" раніше заявили, що лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих", зателефонують президенту США Дональду Трампу після завершення дискусії.

У засіданні беруть участь представники 33 країн Європи та інших частин світу. Особисто будуть присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта доєднаються по відеозв'язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.