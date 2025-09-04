Фінансові новини
- |
- 04.09.25
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Макрона підтвердили участь Віткоффа у засіданні «коаліції рішучих»
12:14 04.09.2025 |
Спецпредставник президента США Стів Віткофф справді прибув до Парижа і братиме участь у сьогоднішньому засіданні "коаліції рішучих".
Інформацію про це підтвердили кореспондентці "Європейської правди" у Єлисейському палаці.
В офісі президента Франції підтвердили повідомлення у ЗМІ про те, що Віткофф доєднається до засідання "коаліції рішучих".
"Підтверджую, що пан Віткофф прибув та братиме участь у роботі "коаліції рішучих", - повідомили у Єлисейському палаці.
Перед цим про приїзд Віткоффа повідомили Reuters та CNN з посиланням на джерела.
У Єлисейському палаці "Європейській правді" раніше заявили, що лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих", зателефонують президенту США Дональду Трампу після завершення дискусії.
У засіданні беруть участь представники 33 країн Європи та інших частин світу. Особисто будуть присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта доєднаються по відеозв'язку.
Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Рада провалила ще один законопроєкт з Ukraine Facility
|У Макрона підтвердили участь Віткоффа у засіданні «коаліції рішучих»
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
|FT: Європа розділилась на три табори у питанні гарантій безпеки для України
|Spiegel дізнався, яким може бути внесок Німеччини у «безпекові гарантії» для України
|Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів
Бізнес
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв