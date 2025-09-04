Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Макрона підтвердили участь Віткоффа у засіданні «коаліції рішучих»

 

Спецпредставник президента США Стів Віткофф справді прибув до Парижа і братиме участь у сьогоднішньому засіданні "коаліції рішучих".

Інформацію про це підтвердили кореспондентці "Європейської правди" у Єлисейському палаці.

В офісі президента Франції підтвердили повідомлення у ЗМІ про те, що Віткофф доєднається до засідання "коаліції рішучих".

"Підтверджую, що пан Віткофф прибув та братиме участь у роботі "коаліції рішучих", - повідомили у Єлисейському палаці.

Перед цим про приїзд Віткоффа повідомили Reuters та CNN з посиланням на джерела.

У Єлисейському палаці "Європейській правді" раніше заявили, що лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих", зателефонують президенту США Дональду Трампу після завершення дискусії.

У засіданні беруть участь представники 33 країн Європи та інших частин світу. Особисто будуть присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта доєднаються по відеозв'язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,02 0,06 41,4047  0,02 0,06
EUR 48,2300  0,06 0,12 48,2600  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес