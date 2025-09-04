Фінансові новини
FT: Європа розділилась на три табори у питанні гарантій безпеки для України
12:11 04.09.2025 |
Країни, які входять до так званої "коаліції рішучих", поділились на умовні три табори щодо того, які гарантії безпеки слід надати Україні.
Про це виданню Financial Times розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".
За словами поінформованих осіб, перша група, до якої, зокрема належить Велика Британія, готові до розгортання військ в Україні. Країни з іншої групи, до якої входить Італія, вирішили цього не робити.
А більшість країн ще не визначилась. До таких країн, зокрема, належить Німеччина.
Представник Єлисейського палацу заявив, що країни, які готові і здатні надати гарантії безпеки, завершили технічну роботу.
"Сьогодні ми маємо достатньо внесків, щоб повідомити американцям, що ми готові взяти на себе зобов'язання, за умови, що вони візьмуть на себе свої", - сказав він.
