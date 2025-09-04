Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

FT: Європа розділилась на три табори у питанні гарантій безпеки для України

 

Країни, які входять до так званої "коаліції рішучих", поділились на умовні три табори щодо того, які гарантії безпеки слід надати Україні.

Про це виданню Financial Times розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами поінформованих осіб, перша група, до якої, зокрема належить Велика Британія, готові до розгортання військ в Україні. Країни з іншої групи, до якої входить Італія, вирішили цього не робити.

А більшість країн ще не визначилась. До таких країн, зокрема, належить Німеччина.

Представник Єлисейського палацу заявив, що країни, які готові і здатні надати гарантії безпеки, завершили технічну роботу.

"Сьогодні ми маємо достатньо внесків, щоб повідомити американцям, що ми готові взяти на себе зобов'язання, за умови, що вони візьмуть на себе свої", - сказав він.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,02 0,06 41,4047  0,02 0,06
EUR 48,2300  0,06 0,12 48,2600  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес