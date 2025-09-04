Фінансові новини
- |
- 04.09.25
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Spiegel дізнався, яким може бути внесок Німеччини у «безпекові гарантії» для України
10:46 04.09.2025 |
За даними Spiegel, у дискусіях про "гарантії безпеки" для України після потенційного завершення гарячої фази війни Німеччина запропонувала значний внесок у посилення ППО та інших спроможностей української армії, але уникає обіцянок щодо участі Бундесверу у контингенті.
Про це йдеться у матеріалі Spiegel від 4 вересня, пише "Європейська правда".
За інформацією видання, під час зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі у четвер Берлін запропонує як свій основний внесок посилення української протиповітряної оборони. План передбачає збільшення підтримки, що надається, на 20% на рік.
Також планується внесок у покращення далекобійних спроможностей України - зокрема, у питанні виробництві крилатих ракет, що здійснюється на території України із фінансовою і технічною підтримкою партнерів.
Крім того, Німеччина готова озброювати чотири механізовані бригади, що передбачає надання близько 480 БТР та інших піхотних машин на рік.
За баченням Берліна, наступними компонентами для "безпекових гарантій" буде продовження допомоги з навчанням українських військових та подальше поглиблення співпраці ОПК України і країн-партнерів - сфери, у яких Німеччина вже робить значний внесок.
Нагадаємо, раніше цього тижня канцлер Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що конкретних планів щодо розгортання військ в Україні не існує - "принаймні в Німеччині".
Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Рада провалила ще один законопроєкт з Ukraine Facility
|У Макрона підтвердили участь Віткоффа у засіданні «коаліції рішучих»
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
|FT: Європа розділилась на три табори у питанні гарантій безпеки для України
|Spiegel дізнався, яким може бути внесок Німеччини у «безпекові гарантії» для України
|Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів
Бізнес
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв