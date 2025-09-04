Spiegel дізнався, яким може бути внесок Німеччини у «безпекові гарантії» для України

За даними Spiegel, у дискусіях про "гарантії безпеки" для України після потенційного завершення гарячої фази війни Німеччина запропонувала значний внесок у посилення ППО та інших спроможностей української армії, але уникає обіцянок щодо участі Бундесверу у контингенті.

Про це йдеться у матеріалі Spiegel від 4 вересня, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, під час зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі у четвер Берлін запропонує як свій основний внесок посилення української протиповітряної оборони. План передбачає збільшення підтримки, що надається, на 20% на рік.

Також планується внесок у покращення далекобійних спроможностей України - зокрема, у питанні виробництві крилатих ракет, що здійснюється на території України із фінансовою і технічною підтримкою партнерів.

Крім того, Німеччина готова озброювати чотири механізовані бригади, що передбачає надання близько 480 БТР та інших піхотних машин на рік.

За баченням Берліна, наступними компонентами для "безпекових гарантій" буде продовження допомоги з навчанням українських військових та подальше поглиблення співпраці ОПК України і країн-партнерів - сфери, у яких Німеччина вже робить значний внесок.

Нагадаємо, раніше цього тижня канцлер Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що конкретних планів щодо розгортання військ в Україні не існує - "принаймні в Німеччині".

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.