Фінансові новини
- |
- 04.09.25
- |
- 10:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чоловіки не зможуть виїхати за кордон відразу після війни: у Зеленського пояснили причину
Попри завершення війни, чоловіків не відразу почнуть випускати за кордон. Оскільки буде ще своєрідний "перехідний період" між воєнним станом та мирним часом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.
За словами Подоляка, обмеження на виїзд будуть діяти до завершення воєнного стану. Після цього настане короткий своєрідний "перехідний період", після цього кордони знову відкриють та можна буде спокійно їх перетинати.
Фактично, запевнив радник ОПУ, це означатиме повну свободу виїзду. Але держава враховує можливі ризики, а також черги на кордоні.
При цьому Подоляк порадив чоловікам не залишати Україну. За його словами, після війни тут з'являться робочі місця та програми відновлення. Тому залишатися вдома, на його думку, буде не менш перспективно, аніж спробувати пошукати щастя за кордоном.
Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон
Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану. В ОПУ пояснили, що це зроблено, щоб "зберегти молодих хлопців для України".
Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ. Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
ТОП-НОВИНИ
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів
|Швеція допускає продаж Україні винищувачів Gripen, але після закінчення війни
|Чоловіки не зможуть виїхати за кордон відразу після війни: у Зеленського пояснили причину
|Зеленський і Макрон узгодили позиції щодо гарантій безпеки, оборонної підтримки та руху України до ЄС
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
Бізнес
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android