Чоловіки не зможуть виїхати за кордон відразу після війни: у Зеленського пояснили причину

08:54 04.09.2025 |

Політика, Україна

 

Попри завершення війни, чоловіків не відразу почнуть випускати за кордон. Оскільки буде ще своєрідний "перехідний період" між воєнним станом та мирним часом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

За словами Подоляка, обмеження на виїзд будуть діяти до завершення воєнного стану. Після цього настане короткий своєрідний "перехідний період", після цього кордони знову відкриють та можна буде спокійно їх перетинати.

Фактично, запевнив радник ОПУ, це означатиме повну свободу виїзду. Але держава враховує можливі ризики, а також черги на кордоні.

При цьому Подоляк порадив чоловікам не залишати Україну. За його словами, після війни тут з'являться робочі місця та програми відновлення. Тому залишатися вдома, на його думку, буде не менш перспективно, аніж спробувати пошукати щастя за кордоном.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон

Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану. В ОПУ пояснили, що це зроблено, щоб "зберегти молодих хлопців для України".

Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ. Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

