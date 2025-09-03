Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 23:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль та глава Міноборони Британії обговорили роботу «коаліції рішучих»
18:02 03.09.2025 |
Міністр оборони Денис Шмигаль провів у Києві зустріч з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та обговорив з ним механізми гарантій безпеки, зокрема роль "коаліції рішучих".
Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".
У середу, 3 вересня, Шмигаль провів зустріч у Києві із Гілі, який перебуває із візитом в українській столиці.
"Серед ключових потреб України - боєприпаси, засоби ППО та далекобійна зброя. Наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких Росія не матиме можливості відновити агресію", - зазначив Шмигаль.
Міністр також розповів, що вони окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "коаліції рішучих".
Також Шмигаль та Гілі скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав.
Нагадаємо, найближча зустріч "коаліції рішучих" запланована на 4 вересня у Парижі. Президент України особисто буде присутній на ній, а напередодні проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Президент Литви Гітанас Науседа закликав "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування в середу, 3 вересня, що на саміті "коаліції рішучих" наступного дня або незабаром після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Шмигаль та глава Міноборони Британії обговорили роботу «коаліції рішучих»
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро
|Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива
|Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України
|Мобілізація триватиме певний час навіть після припинення вогню — Паліса
|В Україні проти окупантів застосовують рої дронів, які самі знаходять та знищують цілі – WSJ
Бізнес
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям