Шмигаль та глава Міноборони Британії обговорили роботу «коаліції рішучих»

Міністр оборони Денис Шмигаль провів у Києві зустріч з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та обговорив з ним механізми гарантій безпеки, зокрема роль "коаліції рішучих".

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

У середу, 3 вересня, Шмигаль провів зустріч у Києві із Гілі, який перебуває із візитом в українській столиці.

"Серед ключових потреб України - боєприпаси, засоби ППО та далекобійна зброя. Наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких Росія не матиме можливості відновити агресію", - зазначив Шмигаль.

Міністр також розповів, що вони окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "коаліції рішучих".

Також Шмигаль та Гілі скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав.

Нагадаємо, найближча зустріч "коаліції рішучих" запланована на 4 вересня у Парижі. Президент України особисто буде присутній на ній, а напередодні проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування в середу, 3 вересня, що на саміті "коаліції рішучих" наступного дня або незабаром після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.