Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України

Естонія візьме участь у закупівлі зброї американського виробництва для України в рамках ініціативи PURL та готова відправити військовий контингент в Україну в разі погодження такого кроку Коаліцією охочих.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, який виступив на пресконференції в Брюсселі разом з генсекретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ініціатива США-НАТО щодо озброєння PURL є чудовою в цьому напрямку. Я хочу сьогодні наголосити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу. І ми з радістю візьмемо участь у цих зусиллях. Естонія продовжуватиме підтримувати Україну, захищаючи її свободу», - сказав Каріс.

Він додав, що лише цього року Естонія витратила 0,3 відсотка свого ВВП на пряму військову підтримку України, і зазначив, що оборонна промисловість країни все більше співпрацює з українською оборонною промисловістю.

Президент наголосив, що Україна заслуговує на закінчення війни, але Естонія знає з власної історії, що лише «добре гарантований мир може бути міцним і тривалим».

«Естонський уряд готовий надіслати війська в рамках Коаліції охочих, щоб гарантувати та забезпечити мир в Україні. Ми продовжуємо брати участь у цьому плануванні», - сказав він.

Водночас Каріс підкреслив, що безпосередня близькість до Росії не означає більшої загрози в сучасній війні, враховуючи ракетні технології.

Він наголосив на важливості того, щоб американські війська залишалися на європейській землі, та додав, що планує зустрітися з командувачем сил США в Європі, щоб обговорити це питання.