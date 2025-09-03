Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 18:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мобілізація триватиме певний час навіть після припинення вогню — Паліса
Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що мобілізацію в Україні не скасують ще впродовж «певного часу» після припинення вогню.
Про це він розповів в інтерв'ю «Суспільному».
Він пояснив, що Україні потрібно буде підтримувати «на належному рівні міру готовності» Збройних сил. Паліса також зазначив, що неможливо зараз звільнити усіх, хто воює з 2022 року.
«Мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз», - пояснив він.
Водночас заступник керівника Офісу президента додав, що йому як військовому «боляче дивитися», як «одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають».
«Але як вирішити це - тут робота триває. Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося розв'язувати це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план», - додав Паліса.
За його словами, за останні чотири місяці в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації, «хоча вона й не така значна, як би хотілося».
Паліса також висловив думку, що «якби не зусилля ТЦК», то росіяни «давно стояли би по лівому берегу річки Дніпро».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро
|Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива
|Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України
|Мобілізація триватиме певний час навіть після припинення вогню — Паліса
|В Україні проти окупантів застосовують рої дронів, які самі знаходять та знищують цілі – WSJ
Бізнес
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu