Мобілізація триватиме певний час навіть після припинення вогню — Паліса

Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що мобілізацію в Україні не скасують ще впродовж «певного часу» після припинення вогню.

Про це він розповів в інтерв'ю «Суспільному».

Він пояснив, що Україні потрібно буде підтримувати «на належному рівні міру готовності» Збройних сил. Паліса також зазначив, що неможливо зараз звільнити усіх, хто воює з 2022 року.

«Мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз», - пояснив він.

Водночас заступник керівника Офісу президента додав, що йому як військовому «боляче дивитися», як «одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають».

«Але як вирішити це - тут робота триває. Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося розв'язувати це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план», - додав Паліса.

За його словами, за останні чотири місяці в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації, «хоча вона й не така значна, як би хотілося».

Паліса також висловив думку, що «якби не зусилля ТЦК», то росіяни «давно стояли би по лівому берегу річки Дніпро».