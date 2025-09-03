Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мобілізація триватиме певний час навіть після припинення вогню — Паліса

11:57 03.09.2025 |

Політика, Україна

 

Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що мобілізацію в Україні не скасують ще впродовж «певного часу» після припинення вогню.

Про це він розповів в інтерв'ю «Суспільному».

Він пояснив, що Україні потрібно буде підтримувати «на належному рівні міру готовності» Збройних сил. Паліса також зазначив, що неможливо зараз звільнити усіх, хто воює з 2022 року.

«Мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз», - пояснив він.

Водночас заступник керівника Офісу президента додав, що йому як військовому «боляче дивитися», як «одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають».

«Але як вирішити це - тут робота триває. Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося розв'язувати це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план», - додав Паліса.

За його словами, за останні чотири місяці в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації, «хоча вона й не така значна, як би хотілося».

Паліса також висловив думку, що «якби не зусилля ТЦК», то росіяни «давно стояли би по лівому берегу річки Дніпро».
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес