03.09.25
09:55
Мерц не вірить в успіх мирних перемовин, доки Росія має ресурси на війну
09:33 03.09.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не думає, що з Росією вдасться вести конструктивні перемовини про мир, доки вона має ресурси для ведення війни.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Spiegel.
Канцлер назвав очільника Кремля "ймовірно, найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу" та наголосив, що "не бачить причин будь-коли вірити Путіну".
За його оцінками, зараз правитель РФ не бачить для себе причин йти на припинення вогню чи повноцінну мирну домовленість з Україною.
"Ми маємо створити підґрунтя для цього. Військовим чином це буде непросто, але економічним тиском - це можливо... Я маю на увазі економічне виснаження, якому ми маємо посприяти", - зазначив Мерц.
Він продовжив, що такими заходами могли б бути, наприклад, високі тарифи проти держав, які активно торгують з Росією.
Також Фрідріх Мерц запропонував швейцарську Женеву як місце проведення переговорів між лідерами Росії та України. Водночас вважає "очевидним", що зустріч Путіна і Зеленського не відбудеться найближчим часом.
