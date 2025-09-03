Авторизация

Люксембург планує приєднатися до фінансування американської зброї для України

 

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив у вівторок, що його країна планує зробити свій внесок у нову угоду під проводом НАТО, в рамках якої європейські країни платитимуть за поставки американської зброї в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Представник НАТО повідомив Euractiv, що у вересні очікується нова хвиля обіцянок від європейських країн НАТО придбати американську військову техніку для України в рамках ініціативи Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Люксембург, найменший член військового альянсу, вирішив взяти участь у механізмі PURL, як оголосив Фріден, в результаті чого кількість країн, які офіційно беруть участь у PURL, зросла до дев'яти.

В основі угоди PURL лежать пакети військового обладнання американського виробництва вартістю 500 мільйонів доларів (приблизно 428 мільйонів євро), серед яких, можливо, найбільш важливими є дорогі і важкозамінні системи протиповітряної оборони Patriot.

Фріден припустив, що Люксембург не фінансуватиме весь пакет вартістю 500 мільйонів доларів самотужки, а шукатиме партнерів. Він не уточнив, скільки саме Люксембург готовий внести

"Ми будемо фінансувати пакет разом з іншими країнами, які ми ще маємо визначити, пакет вже наявних озброєнь, значною мірою американських озброєнь, які ми надамо Україні", - пояснив він.

У п'ятницю Бельгія оголосила про виділення 100 мільйонів євро, тоді як Канада (500 мільйонів доларів), Німеччина (500 мільйонів доларів) і Литва (30 мільйонів доларів) зробили свої внески до PURL у серпні.

Нідерланди також пообіцяли виділити 500 мільйонів доларів на початку літа, а Данія, Норвегія і Швеція оголосили про плани спільного фінансування частини проєкту в розмірі 500 мільйонів доларів. Фінляндія і Велика Британія висловили зацікавленість у цій програмі, але поки що не оголосили про свої внески.

Військова допомога Україні буде зарахована до цільового показника витрат НАТО на оборону в розмірі 5% від ВВП відповідно до керівних принципів, узгоджених на червневому саміті НАТО в Гаазі.

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї - Priority Ukraine Requirements List, який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.
 

