Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Люксембург планує приєднатися до фінансування американської зброї для України
23:44 02.09.2025 |
Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив у вівторок, що його країна планує зробити свій внесок у нову угоду під проводом НАТО, в рамках якої європейські країни платитимуть за поставки американської зброї в Україну.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Представник НАТО повідомив Euractiv, що у вересні очікується нова хвиля обіцянок від європейських країн НАТО придбати американську військову техніку для України в рамках ініціативи Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).
Люксембург, найменший член військового альянсу, вирішив взяти участь у механізмі PURL, як оголосив Фріден, в результаті чого кількість країн, які офіційно беруть участь у PURL, зросла до дев'яти.
В основі угоди PURL лежать пакети військового обладнання американського виробництва вартістю 500 мільйонів доларів (приблизно 428 мільйонів євро), серед яких, можливо, найбільш важливими є дорогі і важкозамінні системи протиповітряної оборони Patriot.
Фріден припустив, що Люксембург не фінансуватиме весь пакет вартістю 500 мільйонів доларів самотужки, а шукатиме партнерів. Він не уточнив, скільки саме Люксембург готовий внести
"Ми будемо фінансувати пакет разом з іншими країнами, які ми ще маємо визначити, пакет вже наявних озброєнь, значною мірою американських озброєнь, які ми надамо Україні", - пояснив він.
У п'ятницю Бельгія оголосила про виділення 100 мільйонів євро, тоді як Канада (500 мільйонів доларів), Німеччина (500 мільйонів доларів) і Литва (30 мільйонів доларів) зробили свої внески до PURL у серпні.
Нідерланди також пообіцяли виділити 500 мільйонів доларів на початку літа, а Данія, Норвегія і Швеція оголосили про плани спільного фінансування частини проєкту в розмірі 500 мільйонів доларів. Фінляндія і Велика Британія висловили зацікавленість у цій програмі, але поки що не оголосили про свої внески.
Військова допомога Україні буде зарахована до цільового показника витрат НАТО на оборону в розмірі 5% від ВВП відповідно до керівних принципів, узгоджених на червневому саміті НАТО в Гаазі.
Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї - Priority Ukraine Requirements List, який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Люксембург планує приєднатися до фінансування американської зброї для України
|Запровадження РФ невідомих систем управління і контролю на ЗАЕС є загрозою ядерній безпеці - Міненерго
|МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|Президент Фінляндії заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України
|В Україні запрацював портал «СтопТиск» задля унеможливлення тиску на бізнес – генпрокурор
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка