Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Фінляндії заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України

 

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив у вівторок, 2 вересня, що в питанні гарантій безпеки для України досягнуто прогресу, але додав, що перед тим, як такі заходи можуть бути реалізовані, необхідно укласти мирну угоду.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Стубб заявив, що у питанні гарантій безпеки для України "досягають прогресу".

"Ми досягаємо прогресу в цьому питанні і, сподіваємося, скоро знайдемо рішення", - сказав він.

Водночас президент Фінляндії зауважив, що він не є оптимістом щодо укладення мирної угоди або припинення вогню між Україною і Росією в найближчому майбутньому.

"Нам потрібно узгодити заходи безпеки зі Сполученими Штатами, які, по суті, забезпечать підтримку для цього. Ми зосереджуємося на цих питаннях разом із нашими начальниками оборони, які розробляють конкретні плани того, як може виглядати така операція", - додав він.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес