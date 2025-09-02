Авторизация

Зеленський: У четвер на засіданні «Коаліції охочих» обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, а також анонсував засідання "Коаліції охочих" у четвер, на якому будуть обговорені підготовлені пункти гарантування безпеки.

"Обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки. У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них. Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у Євросоюзі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Лідери погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою.

Також вони обговорили участь португальського бізнесу у відновленні України та спільне виробництво дронів.

"Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці", - повідомив президент.

Він запросив премʼєр-міністра Португалії приїхати до України з візитом.

"Також Луїш поділився інформацією про наслідки великих лісових пожеж у Португалії. Ми солідарні з португальським народом і завжди готові допомогти. Бажаємо якнайшвидшого відновлення", - зазначив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

