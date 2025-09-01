Авторизация

Axios: У Трампа звинувачують Європу у непоступливості України в територіальних питаннях

 

В оточенні президента США Дональда Трампа роздратовані відсутністю прогресу після його зустрічі з правителем РФ на Алясці, та вбачають провину Європи у тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Через два тижні після саміту президента США Дональда Трампа з правителем РФ на Алясці відчутних зрушень у миротворчих зусиллях довкола України не відбулося, і помічники Трампа вважають, що винен у цьому не американський президент чи Москва.

За інформацією Axios, високопосадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери лише на словах підтримують миротворчі зусилля Трампа, а насправді намагаються "підірвати прогрес", що відбувся після зустрічі на Алясці.

В оточенні Трампа вважають, що саме європейські лідери підштовхують Україну до непоступливості у територіальних питаннях і закликають Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою.

"Європейці не можуть затягувати цю війну і підтримувати безпідставні очікування, одночасно очікуючи, що платитиме Америка", - заявив в анонімному коментарі високопосадовець Білого дому.

Він додав, що "якщо Європа хоче ескалації у цій війні, то це їхня справа".

Один зі співрозмовників заявив, що "деякі європейці продовжують жити у казці та ігнорують той факт, що для танго потрібні двоє".

Співрозмовники з Білого дому вважають більш-менш конструктивною позицію Британії та Франції, але нарікають, що інші великі країни Європи "хочуть, щоб США несли повний тягар війни", а самі не готові на активну участь.

Один з європейських посадовців, дотичний до перемовин довкола російсько-української війни, з подивом відреагував на звістки про звинувачення Вашингтона, що європейські столиці буцімто ведуть з Трампом подвійну гру, та заявив, що насправді це не так.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph після спілкування з джерелами опублікувало статтю про обриси плану "гарантій безпеки" для України з участю Європи та США.

Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3203
  0,0601
 0,15
EUR
 1
 48,1960
  0,0619
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,09 0,22 41,4317  0,10 0,25
EUR 48,5400  0,34 0,71 48,5650  0,34 0,69

