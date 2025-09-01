Фінансові новини
Axios: У Трампа звинувачують Європу у непоступливості України в територіальних питаннях
08:51 01.09.2025 |
В оточенні президента США Дональда Трампа роздратовані відсутністю прогресу після його зустрічі з правителем РФ на Алясці, та вбачають провину Європи у тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".
Через два тижні після саміту президента США Дональда Трампа з правителем РФ на Алясці відчутних зрушень у миротворчих зусиллях довкола України не відбулося, і помічники Трампа вважають, що винен у цьому не американський президент чи Москва.
За інформацією Axios, високопосадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери лише на словах підтримують миротворчі зусилля Трампа, а насправді намагаються "підірвати прогрес", що відбувся після зустрічі на Алясці.
В оточенні Трампа вважають, що саме європейські лідери підштовхують Україну до непоступливості у територіальних питаннях і закликають Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою.
"Європейці не можуть затягувати цю війну і підтримувати безпідставні очікування, одночасно очікуючи, що платитиме Америка", - заявив в анонімному коментарі високопосадовець Білого дому.
Він додав, що "якщо Європа хоче ескалації у цій війні, то це їхня справа".
Один зі співрозмовників заявив, що "деякі європейці продовжують жити у казці та ігнорують той факт, що для танго потрібні двоє".
Співрозмовники з Білого дому вважають більш-менш конструктивною позицію Британії та Франції, але нарікають, що інші великі країни Європи "хочуть, щоб США несли повний тягар війни", а самі не готові на активну участь.
Один з європейських посадовців, дотичний до перемовин довкола російсько-української війни, з подивом відреагував на звістки про звинувачення Вашингтона, що європейські столиці буцімто ведуть з Трампом подвійну гру, та заявив, що насправді це не так.
Нагадаємо, британське видання The Telegraph після спілкування з джерелами опублікувало статтю про обриси плану "гарантій безпеки" для України з участю Європи та США.
