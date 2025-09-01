ЗМІ: Трамп пропонує залучення ПВК зі США як складову гарантій для України

Президент США Дональд Трамп нібито запропонував залучити приватні військові компанії зі Штатів у рамках потенційних гарантій безпеки для України - вони мають допомогти з фортифікаціями та бути стримуючим фактором.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Трамп на перемовинах з європейськими державами стосовно потенційних гарантій безпеки для України у рамках мирної угоди нібито запропонував залучити з американського боку приватні військові компанії, що доповнять зусилля європейських партнерів.

За задумом, ці американські компанії можуть залучатися до зміцнення фортифікацій, будівництва нових військових баз і захисту американського бізнесу на території України, а присутність контрактників-американських громадян була би додатковим фактором стримування для Росії.

Пропозицію нібито обговорюють серед інших заходів, які зголосились запропонувати держави "коаліції рішучих" на чолі з Францією та Британією.

Використання контрактників з ПВК дозволило би Трампу - який вже обіцяв не відправляти американських військових в Україну - заспокоїти страхи найбільш ізоляціоністського крила трампістів, кажуть співрозмовники.

Перед цим FT дізналися, що Трамп на перемовинах з європейцями пропонував залучення китайських миротворців у "буферній зоні", яку погодять у рамках потенційної угоди; у Білому домі назвали ці повідомлення неправдою.

Нагадаємо, міністри оборони ЄС домовились розмістити військових інструкторів на території України у рамках гарантій безпеки.