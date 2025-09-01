Авторизация

FT: У Парижі 4 вересня відбудеться зустріч європейських лідерів щодо гарантій безпеки для України

FT: У Парижі 4 вересня відбудеться зустріч європейських лідерів щодо гарантій безпеки для України

 

Лідери європейських країн зустрінуться у Парижі 4 вересня.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела серед європейських посадовців.

За даними FT, очікується, що ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона для продовження переговорів на високому рівні.

До зустрічі долучаться канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські лідери працюють над «досить точними планами» щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки.

Минулого тижня керівники оборонних відомств з коаліції охочих зустрілися та «розробили досить точні плани», сказала фон дер Ляєн, включаючи обговорення «необхідних пунктів для активного нарощування військ».

«Звичайно, це завжди потребує політичного рішення відповідної країни, оскільки розгортання військ є одним із найважливіших суверенних рішень нації. [Але] відчуття терміновості дуже високе... це рухається вперед», - додала вона.

Що таке «коаліція охочих»?

У березні партнери України створили «коаліцію охочих» для захисту та гарантування миру в Україні. Кожна країна-член коаліції сама вирішить, який внесок їй зробити.

Очікується, що «коаліція охочих» зможе відправити до України миротворчий контингент. За словами прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, чисельність західних військових становитиме «понад 10 тисяч військовослужбовців». Ймовірно, основна частина цих сил складатиметься з військових із Великої Британії та Франції.

10 квітня європейські міністри оборони відвідали нові переговори «коаліції охочих», яка обʼєднала близько 30 держав. Після зустрічі AFP писало, що шість країн, включно з Великою Британією, Францією та країнами Балтії, готові розгорнути свої війська в Україні.
За матеріалами: hromadske.ua
 

