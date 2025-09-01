Фінансові новини
- 01.09.25
- 16:13
RSS
мапа сайту
Мерц: союзники наразі обговорюють не відправку військ, а можливі гарантії безпеки для України
08:29 01.09.2025 |
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відправку військ до України союзники наразі не обговорюють, оскільки немає ілюзій щодо досягнення перемир'я між Україною й РФ до кінця поточного року. Мерц заявив це в інтерв'ю громадському телеканалу ZDF у неділю.
За словами Мерца, він готується до того, що війна в Україні може тривати ще довго, тому "підтримка оборонної спроможності країни, на яку напала Росія, і надалі буде абсолютним пріоритетом".
На запитання, чи вважає він можливим перемир'я ще цього року, Мерц відповів, що "не втрачає надії на його досягнення, але й не має ілюзій".
"На даний момент союзники не обговорюють питання про відправку наземних військ у разі перемир'я. Натомість йдеться про можливі гарантії безпеки для України", - уточнив Мерц в інтерв'ю ZDF.
