Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа хоче "захистити територіальну цілісність України" та "не хоче, щоб Росія завоювала всю країну".

"Ми будемо продовжувати працювати заради миру, і наша мета є дуже чіткою, і я вважаю, що в цьому питанні ми досить збігаємося з президентом Зеленським, хоча у нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія завоювала всю країну. ", - сказав віце-президент США в інтерв'ю USA Today.

"Ми також хочемо, щоб припинилися вбивства, і вважаємо, що війна дійшла до точки, коли росіяни насправді нічого не досягають, продовжуючи воювати. Українці теж нічого не досягають. Найкращим для всіх, включаючи Сполучені Штати, було б припинити вбивства і досягти мирного врегулювання", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3203
  0,0601
 0,15
EUR
 1
 48,1960
  0,0619
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,02 0,05 41,3300  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,01 0,02 48,2300  0,01 0,02

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес