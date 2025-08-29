Фінансові новини
29.08.25
- 20:12
RSS
мапа сайту
Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну
18:08 29.08.2025 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа хоче "захистити територіальну цілісність України" та "не хоче, щоб Росія завоювала всю країну".
"Ми будемо продовжувати працювати заради миру, і наша мета є дуже чіткою, і я вважаю, що в цьому питанні ми досить збігаємося з президентом Зеленським, хоча у нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія завоювала всю країну. ", - сказав віце-президент США в інтерв'ю USA Today.
"Ми також хочемо, щоб припинилися вбивства, і вважаємо, що війна дійшла до точки, коли росіяни насправді нічого не досягають, продовжуючи воювати. Українці теж нічого не досягають. Найкращим для всіх, включаючи Сполучені Штати, було б припинити вбивства і досягти мирного врегулювання", - сказав він.
