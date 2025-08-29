Фінансові новини
29.08.25
20:12
RSS
мапа сайту
Єрмак розповів про переговори з Віткоффом у Нью-Йорку
18:02 29.08.2025 |
Українська делегація провела переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, для яких прибула до Сполучених Штатів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Єрмак зазначив, що говорив з Віткоффом у Нью-Йорку разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.
"Ключовий пріоритет - рухати реальну дипломатичну роботу і забезпечувати втілення усіх домовленостей, досягнутих на саміті у Вашингтоні. Ми координуємо наші зусилля", - зазначив він.
Керівник ОП зазначив, що розповів спецпредставнику Трампа про триваючі воєнні злочини РФ проти України, зокрема останню масовану атаку по Києву, внаслідок якої загинули 23 людей.
Він наголосив, що Росія не робить нічого з тих кроків, які могли б призвести до припинення війни, і, навпаки, затягує її.
"Україна вітає усі мирні ініціативи, запропоновані Штатами. Проте, на жаль, кожна з них гальмується Росією. Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові обговорювати найширший спектр питань. Ми переконані, що потрібен міжнародний тиск, щоб Росія стала справді готовою на кроки у напрямку миру, і, зокрема, проведення критично важливої зустрічі лідерів з такою метою", - зазначив Єрмак.
Він додав, що запросив Віткоффа приїхати в Україну у найближчому майбутньому.
Нагадаємо, 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.
29 серпня у Кремлі повторили, що не заперечують проти зустрічі як такої, але після її підготовки "на експертному рівні".
За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.
