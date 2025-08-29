Міністри оборони ЄС домовились розмістити військових інструкторів на території України

Держави Європейського Союзу направлять військових інструкторів на територію України у рамках тренувальної місії з підготовки українських військових EUMAM, що буде внеском від ЄС у гарантії безпеки України після встановлення перемир'я.

Як передає "Європейська правда", про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції у Копенгагені 29 серпня, після закінчення неформального засідання міністрів оборони ЄС.

ЄС направить військових інструкторів в Україну після встановлення перемир'я у рамках надання гарантій безпеки.

"Сьогодні міністри обговорили європейську роль у питаннях безпекових гарантій, роль Європейського Союзу, і очевидно, що Європа повністю виконає свою частину. Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання та надання консультацій всередині України після встановлення перемир'я", - повідомила Каллас.

Вона нагадала, що ЄС є найбільшим постачальником тренувань і підготовки для українських військових.

"Ми вже підготували понад 80 тисяч солдатів і маємо бути готовими зробити більше. Це може включати розміщення інструкторів ЄС у військових академіях та установах України", - розповіла висока представниця ЄС.

"Паралельно наша цивільна місія може зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак", - додала вона.