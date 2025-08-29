Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: тільки ті, хто не розуміє, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону

15:55 29.08.2025 |

Політика

 

Тільки ті, хто не розуміє, в якому технологічному стані зараз відбувається війна, пропонують буферну зону, важка зброя і так перебуває близько за 10 км одна від одної, бо вражається дронами, і ця буферна зона існує, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки ті, хто не розуміє, в якому стані сьогодні, технологічному стані, відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, я навіть чув пропозиції щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя і так у нас перебуває 10 плюс кілометрів одна від одної, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю "мертвою зоною", хтось називає "сіра зона", вона вже існує", - сказав Зеленський під час брифінгу в п'ятницю.

За його словами, якщо РФ "хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України, які вони окупували, і там розташовувати (буферну зону - ІФ-У)".

"Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все вижигають", - зауважив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,01 41,2967  0,01 0,03
EUR 48,1900  0,00 0,00 48,2200  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес