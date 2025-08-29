Зеленський: тільки ті, хто не розуміє, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону

Тільки ті, хто не розуміє, в якому технологічному стані зараз відбувається війна, пропонують буферну зону, важка зброя і так перебуває близько за 10 км одна від одної, бо вражається дронами, і ця буферна зона існує, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки ті, хто не розуміє, в якому стані сьогодні, технологічному стані, відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, я навіть чув пропозиції щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя і так у нас перебуває 10 плюс кілометрів одна від одної, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю "мертвою зоною", хтось називає "сіра зона", вона вже існує", - сказав Зеленський під час брифінгу в п'ятницю.

За його словами, якщо РФ "хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України, які вони окупували, і там розташовувати (буферну зону - ІФ-У)".

"Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все вижигають", - зауважив президент.